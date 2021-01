Banco Popular de Ahorro Cienfuegos cambia horarios y efectúa pago a jubilados

El aumento de casos positivos a la Covid-19 en Cienfuegos durante los últimos días, activó procesos que habían sido acciones del pasado: horarios limitados de servicio al público en todas las sucursales bancarias de la provincia.

Dada la actual situación epidemiológica, retornan a tales espacios las prestaciones de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y 3:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Según explicó a este medio digital Leydi González Mederos, especialista en Comunicación y Marketing en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro (BPA), la decisión responde a una urgencia en tiempos de pandemia, pues resulta vital reducir la movilidad de personas hacia las zonas comerciales.

“Son de estricto cumplimiento las medidas higiénicas del protocolo sanitario cubano en nuestras oficinas, sobre todo, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. “Todavía existen personas que son requeridas por conductas inapropiadas en nuestras sucursales”, agregó la especialista.

De igual modo, González Mederos anunció que este jueves 21 comenzó el pago a los jubilados y pensionados de la seguridad social de acuerdo con el calendario nacional. Durante estos días el BPA prioriza en las primeras horas de la mañana a este segmento poblacional, y facilitará a los adultos mayores el no tener que acudir a las oficinas, pues se podrá autorizar a otra persona a realizar el cobro.

El pensionado que emplea la nómina electrónica deberá redactar un autorizo manual, y la persona acreditada tendrá que mostrarlo en la caja junto al carné de identidad del jubilado y el suyo propio; en el caso de tener providencia, será válida aunque esté vencida, pues el documento se prorroga hasta octubre del presente año.

Los asociados a tarjetas magnéticas solo deberán llevar al banco el medio de pago del jubilado, así como ambos carnés de identidad.

Desde que comenzó la implementación de la Tarea Ordenamiento, los cajeros automáticos dispensan en moneda nacional, para lo cual adecuaron las denominaciones según la circulación monetaria en la red, desde 50, 100, 200 y 500 pesos cubanos (CUP), algo beneficioso para quienes cobran salarios a través de esta vía.