Plataforma Viajando: Nueva versión, ¿los mismos problemas?

Unos 40 024 usuarios están registrados en la nueva versión beta de la aplicación Viajando, desarrollada por la Empresa de Servicios de Información del Transporte (Sitrans) en colaboración con la empresa Viajero, que permite, entre otras opciones, la comercialización de viajes interprovinciales en ómnibus y trenes, así como para la conexión marítima con la Isla de la Juventud.

De ellos, comentó a Granma Alejandro Rodríguez de la Cruz, jefe del grupo de desarrollo del proyecto, 18 709 se registraron solo en los primeros días del mes de febrero.

Este lunes, cuando comenzó la venta de pasajes, y luego de informarse que solo quedaría habilitada para la compra la nueva versión, más de 15 300 usuarios estaban conectados a las 8:30 a.m., por lo que muchos reportaban inestabilidad en la aplicación.

Al respecto, Rodríguez de la Cruz señaló que la inestabilidad no es ajena a ninguna plataforma en la que exista alta concurrencia, en un servicio tan demandado como es la comercialización de pasajes, y en la cual la demanda es mayor que la oferta. «En esta versión, el trabajo se enfocó en la estabilidad de la plataforma», afirmó.

Señaló que la decisión de deshabilitar versiones anteriores responde, en primer lugar, a garantizar la seguridad informática del servicio, y a un cambio de plataforma para evitar la duplicidad de boletos que se generarían, debido al uso simultáneo de las dos plataformas en el proceso de compra.

Es válido recordar que la nueva versión se presentó el pasado 20 de octubre para hacer pruebas funcionales, y si bien no se alcanzó un volumen de usuarios esperado para testearla en cuanto a rendimiento, sí permitió una retroalimentación sobre la nueva interfaz, funcionalidades y errores, que pudieran generarse ante la diversidad de dispositivos móviles con los cuales cuenta la población cubana.

Rodríguez de la Cruz destacó que la versión 6.0 dispone de un nuevo diseño visual y plataforma para la venta, actualización de tecnologías, mayor seguridad y protección de los datos, calendario de ventas y mejor organización del proceso. Además, genera el pase a bordo digital, facilidades en la activación de la cuenta y en la gestión de los viajeros favoritos.

Incluye la comercialización del espacio para medios de transporte en el ferry hacia y desde la Isla de la Juventud y la autoconfirmación; brinda información de rutas, precios, salidas, horarios, paradas, capacidades que se pueden comprar en Viajando, y permite compartir los boletines en formato PDF, desde la aplicación, con sus familiares.

Otra de las nuevas funciones es la integración con la ficha única del ciudadano, lo que, en palabras de Rodríguez de la Cruz, se efectúa por la necesidad de tener validados los datos proporcionados para las cuentas de usuario y eliminar errores o generación de cuentas con datos falsos.

DE SEGURIDAD, PROCESOS Y VENTAS

El Jefe del grupo de desarrollo del proyecto APK Viajando aclaró que beta no es solo la aplicación, sino toda la infraestructura y la plataforma que la sustenta por detrás.

«La versión 6.0 de Viajando dejará de ser una beta en un corto tiempo», aseguró.

Consideró que, en materia de seguridad, mejoró considerablemente la plataforma, con la actualización de las tecnologías, nuevas políticas implementadas y monitoreo de incidentes.

Aun cuando es superior a versiones anteriores, señaló, continuamos aplicando nuevas medidas, pues la seguridad informática debe ser constante, más en un servicio tan importante para la población.

Rodríguez de la Cruz significó que el proceso de venta de pasajes es bastante sencillo. Se seleccionan origen, destino y la fecha; luego se eligen el viaje, los asientos, se introducen los datos de las personas que viajarán y se paga.

«Inmediatamente que realiza el pago, en la sección Mis reservas está el boleto, luego le envían un correo con los detalles y la política de la Empresa Viajero», expresó.

Sin embargo, la aplicación no está exenta de fallos, y se realizan ajustes para su mejor funcionamiento. A ello se suma la alta demanda, ante la falta de comercialización de nuevos ciclos de venta.

Resaltó que, a pesar de los inconvenientes, en solo dos días –entre lunes y martes– se han comercializado 15 212 boletos; de ellos 214 en barco, 2 645 en tren, y 12 353 en ómnibus, superando a todas las agencias físicas del país.

Reconoció aún no estar satisfecho con el comportamiento de la plataforma a la hora de las ventas, «por eso trabajamos en ir ajustando los detalles para que las personas que alcancen su asiento logren pagarlo, a pesar de la concurrencia y la baja oferta de capacidades».

CONTRA LA REVENTA E IRREGULARIDADES

Rodríguez de la Cruz significó que, continuamente, se adoptan medidas informáticas contra quienes buscan lucrar con este servicio, los que son detectados de forma automática por la plataforma, y otros, mediante denuncias realizadas por clientes que luchan contra estas personas inescrupulosas.

«La mayor insatisfacción que tenemos es que los revendedores son bloqueados de la plataforma indefinidamente en el sistema, pero todo queda ahí. Es necesario hacer un llamado a los usuarios a no realizar el pago de pasajes por enlaces si no conocen bien a la persona, para no ser estafados o bloqueados en la plataforma», precisó.

Desde que salió la primera versión de Viajando, se han comercializado 4,6 millones de boletos, de ellos más de 118 000 en barco, 737 000 en tren, y 3,7 millones en ómnibus.