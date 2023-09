Venezuela y China elevan relación a una “asociación estratégica”: las áreas claves de Maduro y Xi Jinping

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 27 segundos

El presidente chino, Xi Jinping, se reunió esté miércoles en Pekín con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien desde el 8 de septiembre se encuentra de viaje oficial en el gigante asiático, con el propósito de elevar sus vínculos “a un nivel de asociación estratégica”.

“China siempre ve los vínculos con Venezuela desde un alto nivel estratégico y una perspectiva a largo plazo, apoyando a Venezuela para salvaguardar la soberanía nacional, la dignidad nacional y la estabilidad social y oponiéndose a la interferencia externa“, sentenció Xi tras su reunión con Maduro.

China and Venezuela announced to elevate their ties to an all-weather strategic partnership, Chinese President Xi Jinping told Venezuelan President Nicolas Maduro on Wednesday afternoon. pic.twitter.com/TgrKiWiqMn

