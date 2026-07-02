«Tenemos que desatar nuestras fuerzas productivas»

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Con un llamado a desatar las fuerzas productivas y a eliminar la burocracia, el Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, evaluó en Pinar del Río la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en el país.

El jefe de gobierno cubano afirmó que hay que empoderar a los municipios y prepararlos para que puedan asumir las nuevas responsabilidades que tendrán.

En ese sentido, insistió en que el primer paso debe ser la revisión de los sistemas de trabajo, pues «a golpe de reuniones no vamos a avanzar en un proceso tan complejo».

Eumelin González Sánchez, gobernador de Pinar del Río, explicó que en el territorio existen nueve municipios con las condiciones materiales y los respectivos permisos para la aprobación de sus mipymes y cooperativas no agropecuarias.

Por otra parte señaló que a nivel provincial se han reajustado 1575 plazas y en los territorios otras 2949, con un ahorro de más de 22 millones de pesos.

Entre las fortalezas de Vueltabajo detalló que se cuenta con 55 encadenamientos productivos (un 12 % más que al cierre del 2025) y que de ellos hay seis con potencialidades para transformarse en asociaciones económicas.

Además, existe un polo exportador-importador en la Empresa de Conservas de Frutas y Vegetales La Conchita, y se trabaja en el diseño de varios proyectos de inversión extranjera.

A tono con las posibilidades que abren las nuevas transformaciones, informó que se evalúan cuatro propuestas de cubanos residentes en el exterior para invertir en la provincia, en sectores clave como la energía, la producción de alimentos y el turismo.

El Primer Ministro llamó a erradicar la burocracia en el proceso para la aprobación de nuevos actores económicos.

«Nuestra voluntad es que una persona pueda hacer por la mañana la solicitud para ejercer como trabajador por cuenta propia y en la tarde ya lo esté haciendo», dijo.

Al cierre de julio, afirmó que se prevé un gran avance en la implementación de las transformaciones, sobre todo en aspectos relacionados con el otorgamiento de una mayor autonomía a la empresa estatal, la flexibilización de la gestión y desarrollo de las formas de gestión no estatales, el redimensionamiento de la administración central del Estado, la reforma salarial y la creación de mecanismos de protección social.

Sobre este último aspecto, advirtió que las medidas en el plano económico tienen que llevar a la par propuestas de políticas sociales que amortigüen los impactos no deseados de las trasformaciones.

Marrero Cruz, quien estuvo acompañado por un grupo de ministros, también evaluó los aspectos relacionados con las actividades centrales por la celebración del 26, que tendrán como sede a Pinar del Río.

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