Seb Jellema, el niño de 11 años que aspira batir un récord mundial de atletismo cuando cumpla 62

“Comencé 16 años antes que Ron, así que espero que sea posible batir su récord. Tengo ese sueño”, dijo el chico, que lleva el nombre del también corredor olímpico de media distancia británico Sebastián Coe.

Ni la enfermedad ni el clima lo frenan

“Me sentí mareado y fue muy difícil, pero me animé a seguir adelante porque no quería romper mi desafío y también porque hasta ahora he recaudado US$2.025 para caridad”, agregó.