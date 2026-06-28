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Renuncia por corrupción el Jefe de Gabinete de Milei

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El Jefe de Gabinete del gobierno argentino, Manuel Adorni, una de las figuras más cercanas al presidente del país, anunció el sábado su renuncia tras cuatro meses de escándalo por las acusaciones de corrupción en su contra que han derivado en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

“Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar el ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, escribió Adorni en una extensa carta al presidente Javier Milei publicada en X.

“Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones”, dijo el exfuncionario, que niega cualquier hecho de corrupción.

Y aseguró: “Me han tratado de delincuente y corrupto, sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío”, agregó.

Hasta este sábado y pese a la gran presión de importantes dirigentes de su espacio y otros aliados políticos, el presidente Milei insistió en defenderlo y mantenerlo en el cargo.

(Con información de DW, EFE y AFP)

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