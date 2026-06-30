Reanudan vuelos directos entre EAU e Irán tras tensiones regionales

Según el diario Gulf News, una aeronave de la aerolínea iraní Fly Sepehran aterrizó en Dubái procedente del Aeropuerto Internacional Imam Khomeini de Teherán, de acuerdo con datos del portal especializado Flightradar24.

Las autoridades aeroportuarias de Dubái no emitieron comentarios sobre la operación, mientras la compañía aérea tampoco divulgó un comunicado oficial.

Fly Sepehran anunció que operará vuelos de forma intermitente en esta ruta, con nuevas conexiones previstas para los próximos días.

El tráfico aéreo entre Emiratos Árabes Unidos e Irán permanecía prácticamente suspendido desde el inicio de la escalada regional, hasta el reciente anuncio de un alto el fuego temporal y la posterior firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán.

La reanudación de los vuelos ocurre después de que Irán anunciara el restablecimiento del comercio con Emiratos Árabes Unidos a través del puerto de Jebel Ali y anticipara la normalización gradual de las conexiones aéreas entre ambos países.

El anuncio coincidió además con una conversación telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores emiratí, Abdullah bin Zayed, y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, quienes abordaron la evolución de la situación regional y destacaron la importancia de privilegiar el diálogo y la vía diplomática para resolver las diferencias.