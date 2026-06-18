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Presidente de Cuba asiste a Asamblea Extraordinaria del Poder Popular

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asiste hoy a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, donde se analizarán profundas transformaciones en la nación caribeña.

Durante la cita, los legisladores debatirán un programa económico‑social que busca transformar la vida del país en medio del bloqueo recrudecido.

La víspera, el jefe de Estado subrayó en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba que la realidad del país «impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella».

En este sentido detalló que “se requiere una agenda económica profunda y ágil, ejecutable en corto plazo, que combine estabilización macroeconómica, incentivos para estimular y promover una apertura productiva, seguridad jurídica, atracción de inversión, uso intensivo de tecnología y una protección social focalizada y efectiva”.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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