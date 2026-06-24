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Partido Pacto Histórico de Colombia anunció comienzo de nueva etapa

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El partido Pacto Histórico informó a través de un comunicado que entra hoy en una nueva etapa de construcción de táctica y estrategia política para la transformación democrática de Colombia.

En su declaración, la organización progresista afirmó que “con serenidad, firmeza y responsabilidad asumiremos esta tarea con un sentido de unidad con todas las fuerzas democráticas, de izquierda, progresistas y populares del país para seguir fortaleciendo esta gran convergencia nacional”.

Abundó que para el logro de ese objetivo convocará al pueblo, a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientales, feministas, juveniles, culturales, académicas y a todas las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda a construir un gran Frente Amplio por la Vida, la Democracia, las Reformas Sociales, la Soberanía, la Paz y la Protección del Medio Ambiente.

También anunció que en los próximos días habrá un recorrido por el país para el desarrollo de asambleas, encuentros territoriales y construcción de comités políticos, en tanto pidió a la ciudadanía mantenerse en constante movilización, organización y creatividad popular.

“Convocaremos una Gran Convención Nacional del Frente Amplio por la Vida, la Democracia, las Reformas Sociales y la Protección del Medio Ambiente, como escenario de encuentro, deliberación y construcción colectiva entre las fuerzas sociales, políticas y democráticas, para defender las libertades democráticas, las conquistas sociales alcanzadas, la justicia ambiental y construir una agenda común para el futuro de Colombia”, apuntó.

El Pacto Histórico también comunicó que desarrollarán una campaña de afiliación y participación previa a la realización de su Primer Congreso, con la finalidad de consolidar la organización política, fortalecer la unidad y preparar democráticamente las candidaturas para las elecciones territoriales de 2027.

“Fortaleceremos la organización y funcionamiento interno de la bancada del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida en el Congreso, con el objetivo de impulsar acciones unitarias y articuladas que permitan consolidar un trabajo legislativo y de control político al servicio de las reformas sociales, en estrecha relación con la movilización ciudadana, las organizaciones sociales y el poder popular”, subrayó la colectividad.

Por otra parte, remarcó que nadie puede pretender imponer unilateralmente un proyecto de país ni gobernar ignorando a una fuerza democrática de la magnitud del Pacto.

“Colombia necesita diálogo nacional, respeto mutuo, garantías democráticas y soluciones a las profundas desigualdades que afectan a nuestro pueblo”, sentenció el documento.

Reafirmó el partido la invitación realizada antes por su candidato presidencial Iván Cepeda a un gran diálogo nacional para gestar un acuerdo democrático que permita “construir un país para todos y todas”.

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Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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