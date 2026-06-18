Panamá recupera ritmo de sus exportaciones

El director nacional de Exportaciones, Eric Dormoi, señaló que el país podría cerrar el presente año con ventas al exterior entre mil 250 y mil 300 millones de dólares, consolidando un desempeño positivo pese a los desafíos enfrentados por algunos rubros tradicionales.

Las perspectivas apuntan a superar los resultados de 2025, cuando las exportaciones alcanzaron 905,4 millones de dólares, cifra superior en 25,6 millones de dólares (2,9 por ciento) respecto al mismo período de 2024, según estadísticas oficiales del MICI.

De enero a marzo de 2026, las exportaciones panameñas sumaron 250,7 millones de dólares, el nivel más alto registrado para un primer trimestre en el período 2010-2026.

La cifra representa un incremento de 1,6 millones de dólares, equivalente al 0,6 por ciento, en comparación con igual lapso de 2025, cuando las ventas externas totalizaron 249,1 millones de dólares.

De acuerdo con la cartera de Comercio, este comportamiento refleja una recuperación gradual del ritmo exportador tras un comienzo de año moderado y responde a ajustes en la composición de la oferta nacional y en los mercados de destino.

Uno de los sectores que muestra señales de mejoría es el bananero, considerado históricamente un producto emblemático de la oferta exportable panameña.

Durante 2025, los envíos de banano se redujeron en un 60 por ciento debido a la crisis productiva registrada en la occidental provincia de Bocas del Toro. Sin embargo, Dormoi destacó que la actividad se recupera progresivamente, mientras otros productos han contribuido a compensar la caída y mantener el dinamismo del comercio exterior.

Según el MICI, la reanudación de la producción entre diciembre de 2025 y enero de 2026 permitió recuperar cinco mil 65 empleos formales, reactivar unas cinco mil hectáreas de cultivo y normalizar las operaciones en las plantas empacadoras, que actualmente trabajan en doble turno.

El funcionario resaltó además que la diversificación de mercados constituye uno de los elementos más relevantes del actual desempeño exportador.

En ese sentido, indicó que los países del Caribe incrementaron significativamente su participación en las compras de bienes panameños, pasando de representar el 3,4 por ciento a cerca del nueve por ciento del total exportado.

Entre los productos con mayor presencia en esa región figuran materiales de construcción, cemento, huevos frescos, carne deshuesada mecánicamente y equipos de refrigeración.

Dormoi destacó como un hito reciente el envío de un contenedor de equipos de refrigeración hacia Puerto Rico, primera operación de este tipo realizada por Panamá, lo que fortalece su posición como proveedor confiable para los mercados del Caribe y Centroamérica.

A juicio del funcionario, este comportamiento evidencia una transformación estructural de la oferta exportadora nacional, que incorpora bienes con mayor valor agregado y capacidad para competir en mercados más exigentes.