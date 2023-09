“No tienen la base industrial ni dinero”: Ucrania no puede adquirir o hacer misiles de largo alcance

“Tengo algunas dudas reales sobre la credibilidad de las declaraciones del exministro ucraniano sobre dónde se encuentran en términos de cualquier contraofensiva o qué capacidades están tratando de reconstruir. No tienen la base industrial y no tienen dinero. Todo el dinero que reciben ahora proviene de Occidente. Y todos los suministros también provienen de Occidente. Y simplemente no veo cómo podrían justificarlo, especialmente cuando cada vez más gente le pide a Ucrania que se siente y negocie . Pero no parece que eso vaya a suceder por el momento. Por eso creo que Rusia tendrá que montar su propia contraofensiva”, vaticina el especialista.