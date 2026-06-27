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MINREX: “Hasta el momento no hay reportes oficiales de cubanos afectados por los sismos en Venezuela”

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La directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior del MINREX, Ana Teresita González Fraga, informó este 27 de junio que hasta el momento no existen reportes oficiales de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos tras los recientes terremotos en Venezuela.

González Fraga precisó en un mensaje que se mantienen contactos permanentes con autoridades venezolanas, asociaciones de cubanos y otras organizaciones para conocer la situación de los residentes en ese país.

“Una vez obtengamos datos oficiales trasladaremos información a familiares”

La funcionaria subrayó que la Cancillería continúa atenta a la evolución de los acontecimientos.

El MINREX reiteró que la prioridad es garantizar información verificada y confiable para los familiares en Cuba, mientras se espera la confirmación oficial de las autoridades venezolanas.

📱 Cualquier persona interesada en conocer la situación de un familiar en Venezuela puede reportarlo al teléfono 7 8321484

Médicos cubanos bajo el polvo junto al latido de los venezolanos

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