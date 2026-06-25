Médicos cubanos ayudan a los afectados por los sismos en Venezuela

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Los colaboradores cubanos de la salud presentes en Venezuela brindan ayuda a los heridos por el doble terremoto ocurrido la víspera en ese país, comunicó hoy el canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez

«Los colaboradores de la salud de Cuba allí presentes están totalmente movilizados y prestando servicios médicos a la población afectada», tuiteó el jefe de la diplomacia.

El ministro expresó sus «profundas condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela, por la pérdida de vidas y daños ocasionados por el sismo».

Dos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, se registraron en Caracas y en varias regiones de Venezuela sobre las 18:00, hora local, de este miércoles 24 de junio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó a primera hora de este jueves que el doble terremoto causó al menos 32 muertos y más de 700 heridos, sin contar aún las víctimas en el estado de La Guaira, el más afectado y con decenas de edificios colapsados.

Con anterioridad, Rodríguez decretó estado de emergencia en el país, convocó a todo el personal médico a incorporarse a sus puestos de trabajo para atender a los heridos y anunció la suspensión de clases y actividades no esenciales para el resto de esta semana.

Asimismo, anunció el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, debido a las afectaciones en su infraestructura.

(Tomado de Prensa Latina)

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