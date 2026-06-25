Activos los centros de salud públicos de Venezuela ante emergencia

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El Gobierno de Venezuela informó hoy la activación de todos los centros de salud públicos para atender a la población afectada a nivel nacional por los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud que afectaron el norte del país la víspera.

Un comunicado del Ministerio para la Salud, firmado por el titular de la entidad, Carlos Humberto Alvarado, indicó que la medida “tiene especial énfasis” en las entidades con mayor incidencia de los movimientos telúricos como el Distrito Capital, y los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.

La nota señaló que la entidad y el sistema Público Nacional de Salud cuentan con capacidad de atención en los centros Hospital Vargas de Caracas; El Algodonal (Antímano); Hospital Lídice; Periférico de Catia y Hospital de Los Magallanes de Catia.

Asimismo, en el Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo; Hospital Domingo Luciani (El Llanito) y el Hospital Pérez de León II (Petare).

En coordinación con la Asociación de Clínicas Privadas de la Región Capital también se pusieron a disposición de los afectados 12 centros privados ubicados en la Gran Caracas para labores de triaje, evaluación y hospitalización, anunció el texto.

El Ministerio de Salud reiteró el compromiso de trabajar arduamente en alianza con el sector privado para garantizar la atención a todos los ciudadanos.

De igual manera, hizo un llamado a la calma y a seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades competentes para asegurar la eficacia de las medidas de respuesta implementadas.

Ayer la presidenta encargada Delcy Rodríguez en declaraciones en la televisión estatal exhortó a la calma y declaró el estado de emergencia nacional.

Rodríguez informó el cierre del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado de La Guaira, por daños en su infraestructura, así como la suspensión del servicio del agua y el gas, del metro, el ferrocarril y de las clases en los próximos días.

“Pedimos calma a nuestra población y unidad”, afirmó la mandataria, y anunció que ante esta grave coyuntura fue activado el Estado Mayor, compuesto por los vicepresidentes sectoriales de Política, Seguridad Ciudadana y Paz; el de Servicios y Obras Públicas; del Área Social, y el de Economía.

La jefa de Estado puntualizó que estos, de manera conjunta, atenderán y canalizarán toda esta situación generada por los dos sismos seguidos que afectaron al país.

Los datos oficiales divulgados por la mandataria reconocieron el fallecimiento de 32 personas -sin contar el estado de La Guaira, el más afectado con más de una decena de edificios colapsados- y más de 700 los heridos.

Rodríguez informó de la llegada al país a partir de este jueves de brigadas de rescatistas provenientes de Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Catar, México y de otros países, así como ayuda humanitaria de China, Brasil y de naciones del Caribe.

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