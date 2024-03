La valiosa labor de la Biblioteca

Compartir en

Esta bibliotecaria apasionada no quiso pasar por alto su profesión, ni a quienes la ayudaron, no solo en su formación profesional, sino como persona y con estas cuartillas quiere recordar el aniversario 62 de la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés.

Esta institución fundada el 3 de marzo de 1962, por la Comisión Nacional de Cultura en el ala izquierda de la planta baja del Palacio Municipal, hoy sede del Gobierno Provincial, tuvo como primera directora a la Dra. Olga Hernández Guevara, figura a la que le dedicaremos un artículo posterior, porque la deuda que los bibliotecarios cienfuegueros tenemos con ella es inmensa.

En el año 1976 se traslada al Liceo de Cienfuegos devenido en Biblioteca Provincial, donde radica hasta nuestros días. Esta sobresaliente obra de la arquitectura ecléctica del siglo XX ha sido testigo de relevantes acontecimientos para la ciudad y ha sido además, la morada de hombres y mujeres que por años le dedicaron la vida a esta noble profesión.

Este majestuoso edificio, que data del año 1921 y cuya construcción se le adjudica al ingeniero Alfredo Colli, ha resistido varios procesos de remodelación y reconstrucción a partir de daños significativos originados por eventos meteorológicos y por su antigüedad. Su última intervención fue en el año 2020 devolviéndole la capacidad de uso al inmueble, el reordenamiento interno de las salas y el rescate de una obra arquitectónica insigne de nuestra ciudad.

Cienfuegos siempre se ocupó y preocupó por la instrucción de sus hijos, se conoce, según investigaciones y fuentes consultadas, que la primera biblioteca de la provincia comenzó a funcionar aproximadamente en el año 1933. Estaba ubicada en el local de los altos del Ayuntamiento, pertenecía y dependía económicamente del mismo, fue fundada con capitales del municipio y libros donados por particulares.

En la actualidad el sistema de Bibliotecas Públicas de la provincia cuenta con una biblioteca provincial, siete bibliotecas municipales y 16 sucursales, ofreciendo servicios al público como lo establece su ley. El fondo bibliotecario que disponen para mantener su encargo social registra un total de 208 923 títulos con 364 278 volúmenes.

Los servicios son un factor determinante para satisfacer las necesidades de los usuarios de información y de lectura que faciliten el uso de los documentos dentro o fuera de la institución. En tal sentido, las bibliotecas públicas, para dar cumplimiento a su misión, trabajan sobre la base de dos objetivos principales: facilitar recursos informativos y prestar servicios a través de diversos medios, con el fin de cubrir las necesidades de personal o grupos en materia de educación, información, desarrollo personal incluyendo actividades intelectuales, de recreación y ocio.

Para lograr la efectividad de los servicios bibliotecarios, se han desarrollado diferentes tareas, se destaca la inscripción a todas las personas que lo solicitan, la orientación a los lectores en el uso y manejo correcto de la biblioteca y de forma individual, de acuerdo a sus gustos y preferencias por la lectura. La realización de préstamos internos y externos de libros y publicaciones seriadas con todos los requerimientos. Además de expandir su accionar en las diferentes plataformas digitales favoreciendo nuevas formas para la promoción y consumo de lectura para estar a tono con los tiempos.

La programación cultural también se materializó durante el año. Se recurrió a diferentes métodos para incentivar el hábito por la lectura como: exposición de libros, narraciones de cuentos y lecturas comentadas. A su vez cada municipio mantuvo un balance coherente en su programación, algunos con cambios más creativos para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios encauzada hacia una mayor captación de público. Las cifras han sido superiores al año anterior así lo demuestran los indicadores que miden la eficiencia y la eficacia de la prestación de los servicios.

La institución desarrolló varios eventos y actividades principales destacando un fuerte vínculo biblioteca-universidad, siendo dicha entidad mediadora de los procesos de enseñanza aprendizaje, de apoyo a la investigación y a la generación de nuevos conocimientos. Asimismo existen estrechas relaciones entre escritores, artistas y creadores que desarrollan sus proyectos culturales en sus diferentes espacios.

La preservación pone el pasado a conservar con el presente por un mutuo interés en el futuro

Es oportuno destacar que desarrollaron acciones para la protección y conservación del fondo bibliotecario y la Memoria Histórica, según lo establece el Decreto Ley Nro. 7 del CITMA, el Reglamento de conservación establecido en el Manual de Procesos Técnicos de las Bibliotecas Públicas y el control de los factores físicos-ambientales adecuados para la preservación de las colecciones e identificación de riesgos.

La sala de Fondos Raros y Valiosos mantiene una alarmante situación en relación con la conservación del patrimonio bibliográfico de la Colección Cienfuegos, con un alto riesgo en las publicaciones seriadas El Comercio y La Correspondencia, núcleo esencial de la memoria histórica de la provincia. La ausencia, por diversos factores, de fumigaciones especializadas y sistemáticas, la carencia de un programa profesional para acometer su digitalización y el uso cotidiano de los documentos inciden en su continuo deterioro.

Aunque se mantiene las medidas para contribuir con el estado de conservación del fondo bibliotecario: está establecido el Día de la Higiene, se hace la planificación interna de la limpieza de los fondos bibliográficos por cada sala y se programan acciones de saneamiento, no es suficiente. Persisten factores que inciden en este particular, en toda la provincia, que de no atenderse oportunamente podrían tener consecuencias a futuro que comprometerían la historia local.

En mi opinión constituye una necesidad imperiosa trabajar sobre la base de la superación de los bibliotecarios a partir del encargo que tienen como orientadores. Elevar los conocimientos de los especialistas, técnicos y de todos los trabajadores en general para el desempeño de sus funciones es determinante.Fomentar el acercamiento hacia las tecnologías de la información y las comunicaciones, los procedimientos y sistemas de trabajo es vital para atemperarnos a la dinámica de los tiempos actuales en un mundo donde la información es poder.

El agradecimiento es un deber oportuno, me lo dijo alguna vez el bibliotecario y amigo, José Díaz Roque. Llegue mi respeto infinito a todos los bibliotecarios cienfuegueros por este nuevo aniversario y por la importante labor que realizan a favor de nuestra cultura. Tenemos una altísima responsabilidad en la formación del gusto estético de las nuevas generaciones, el respeto por la historia y las tradiciones de los pueblos.

*Directora Provincial de Cultura en Cienfuegos

