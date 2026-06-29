La promoción del liderazgo político femenino de la Federación de Mujeres Cubanas en Abreus

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Por: Lic. Kirenia Mejías Soriano.

La promoción del liderazgo político femenino de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio de Abreus como una problemática de gran relevancia para el análisis de la participación de la mujer en la vida política y social a escala local, se inscribe en el debate contemporáneo sobre género, poder y representación, en el cual se reconoce que la incorporación de las mujeres a espacios de dirección no depende únicamente de la existencia de marcos legales igualitarios, sino también de procesos culturales, organizativos y políticos que hagan posible su acceso real a posiciones de influencia. En este sentido, la FMC constituye un actor fundamental en la formación, promoción y legitimación de liderazgos femeninos dentro del contexto cubano.

El estudio parte de la premisa de que el liderazgo político femenino no puede ser entendido solo como la presencia cuantitativa de mujeres en cargos de dirección, sino como un proceso complejo en el que intervienen la preparación, la capacidad de representación, la legitimidad social, la toma de decisiones y el ejercicio efectivo del poder. Desde esta perspectiva, la investigación analiza el papel de la FMC en el municipio de Abreus como organización social encargada de estimular la participación de las mujeres en las diferentes esferas de la vida comunitaria, política e institucional. El interés central no se limita a describir su presencia en estructuras de dirección, sino a valorar de qué manera esta organización contribuye al desarrollo de capacidades de liderazgo, al fortalecimiento de la conciencia política y a la superación de estereotipos de género todavía presentes en la sociedad.

La temática adquiere especial importancia si se tiene en cuenta que, históricamente, las mujeres han enfrentado barreras para su acceso a los espacios de poder. Aunque en Cuba se han alcanzado avances notables en materia de igualdad formal, subsisten retos vinculados con la distribución desigual de responsabilidades familiares, la persistencia de concepciones tradicionales sobre el rol femenino y la necesidad de fortalecer la visibilidad de las mujeres en puestos de decisión. En ese escenario, la FMC ha desempeñado una función estratégica, no solo como organización de masas, sino también como instrumento de movilización social y política, capaz de articular la participación femenina con los objetivos de desarrollo local y nacional.

En el caso específico de Abreus, la investigación muestra que la promoción del liderazgo político femenino se desarrolla en un entorno comunitario donde confluyen experiencias de participación, tradiciones organizativas y dinámicas socioculturales propias del territorio. El municipio constituye un espacio idóneo para observar cómo las mujeres acceden a responsabilidades en la FMC, en órganos de representación popular, en instituciones sociales y en otras estructuras de dirección. La investigación destaca que muchas mujeres del territorio han asumido funciones de responsabilidad, lo cual evidencia un importante potencial de liderazgo femenino; sin embargo, también señala que esta presencia no siempre se traduce en un ejercicio pleno del poder ni en una influencia proporcional en todos los niveles de toma de decisiones.

Uno de los aspectos centrales del análisis es la relación entre género y poder. El liderazgo femenino, desde esta óptica, exige comprender que las desigualdades no se limitan a la falta de acceso a los cargos, sino que también se expresan en los mecanismos simbólicos y culturales que condicionan la manera en que las mujeres son percibidas, evaluadas y legitimadas como líderes. La investigación permite apreciar que la promoción de mujeres al liderazgo político requiere transformar no solo estructuras organizativas, sino también imaginarios sociales que históricamente han asociado la autoridad y la dirección con lo masculino. En consecuencia, el trabajo de la FMC en Abreus se entiende como una práctica de intervención social orientada a ampliar las oportunidades de participación y a fortalecer la autonomía política de las mujeres.

Desde el punto de vista teórico, la tesis se apoya en categorías como género, liderazgo, participación política, poder local y equidad. Estas nociones permiten interpretar el fenómeno estudiado en su complejidad y vincularlo con procesos más amplios de transformación social. El enfoque de género resulta especialmente pertinente, porque posibilita analizar las diferencias estructurales que atraviesan la vida política y reconocer que la desigualdad no es natural, sino socialmente construida. A partir de esta base, la investigación examina cómo la FMC contribuye a la formación de mujeres capaces de asumir responsabilidades, participar en la dirección de procesos comunitarios y representar intereses colectivos en diferentes niveles de la vida pública.

La investigación también resalta la función educativa y formativa de la FMC. Esta organización no solo canaliza la participación de las mujeres, sino que también crea condiciones para su preparación política y social. En el ámbito local, ello se manifiesta en la realización de actividades de capacitación, encuentros, debates y acciones de movilización que favorecen el desarrollo de habilidades de comunicación, organización y liderazgo. La formación aparece entonces como un componente indispensable para la promoción de liderazgos femeninos sólidos, pues permite que las mujeres no solo ocupen espacios de dirección, sino que los ejerzan con eficiencia, seguridad y legitimidad.

Otro elemento importante que se desprende del estudio es la necesidad de entender el liderazgo político femenino como un proceso colectivo y no meramente individual. Es decir, la promoción de mujeres líderes no depende exclusivamente del mérito personal, sino de redes de apoyo, acompañamiento institucional y reconocimiento comunitario. La FMC, en este sentido, cumple una función mediadora entre las políticas de igualdad y la realidad concreta de las mujeres en el municipio de Abreus. Al articular intereses, canalizar demandas y estimular la participación, contribuye a que las mujeres ganen presencia en espacios donde tradicionalmente su voz ha sido menos visible.

No obstante, la investigación también pone de relieve dificultades persistentes. Entre ellas pueden mencionarse la sobrecarga doméstica, la insuficiente redistribución de las tareas de cuidado, determinados prejuicios de género y la limitada visibilidad social de algunas mujeres líderes. Estas dificultades revelan que la promoción del liderazgo femenino no puede reducirse a una cuestión formal o administrativa, sino que requiere intervenciones integrales que incluyan educación, sensibilización, acompañamiento y cambios en la cultura organizacional. La igualdad real demanda transformar las condiciones que impiden que muchas mujeres puedan asumir cargos de dirección o sostenerlos en el tiempo con pleno respaldo institucional y social.

En ese marco, la tesis valora el trabajo de la FMC como una experiencia con potencial transformador, pero también como un proceso perfectible. Su contribución a la promoción del liderazgo femenino en Abreus se expresa en la creación de oportunidades de participación, en la identificación de mujeres con capacidad de dirección y en la articulación de acciones que fortalecen la presencia femenina en la vida política local. Sin embargo, el estudio sugiere la necesidad de profundizar en estrategias más sistemáticas de preparación y promoción, de modo que el liderazgo femenino deje de depender de circunstancias puntuales y se convierta en una práctica estable y sostenida.

La dimensión política del estudio resulta particularmente significativa porque permite comprender que la participación de las mujeres en la vida pública no solo amplía la representatividad, sino que también enriquece la toma de decisiones. La incorporación de lideresas contribuye a diversificar perspectivas, incorporar problemáticas específicas de género y promover soluciones más inclusivas para la comunidad. Por ello, fortalecer el liderazgo político femenino no constituye únicamente una demanda de justicia social, sino también una necesidad para el desarrollo local y la calidad de la gestión pública.

Asimismo, la investigación evidencia que el liderazgo femenino en Abreus debe ser entendido dentro de una dinámica histórica más amplia, en la que la participación de las mujeres ha ido ganando espacio gracias a procesos de cambio social, avances institucionales y el trabajo sostenido de organizaciones como la FMC. La historia de la organización y su inserción en la vida cotidiana de las comunidades han permitido que numerosas mujeres desarrollen capacidades para dirigir, representar y movilizar. Esto demuestra que la promoción del liderazgo femenino no es un acontecimiento aislado, sino el resultado de una práctica social continuada.

Por tanto, la investigación sobre la promoción del liderazgo político femenino de la FMC en el municipio de Abreus ofrece una visión integral de los avances, retos y posibilidades de la participación femenina en la esfera política local. Su principal aporte consiste en demostrar que la presencia de mujeres en cargos de dirección debe ir acompañada de procesos formativos, transformaciones culturales y estructuras de apoyo que hagan posible un liderazgo efectivo. La FMC aparece, así como una organización decisiva en la construcción de liderazgos femeninos, en la ampliación de la ciudadanía activa de las mujeres y en la consolidación de una sociedad más equitativa e inclusiva.

El estudio confirma que el liderazgo político femenino constituye una dimensión imprescindible del desarrollo social, porque permite aprovechar mejor las capacidades de las mujeres, democratizar la toma de decisiones y fortalecer la participación ciudadana. En el caso de Abreus, la experiencia analizada demuestra que existen condiciones favorables para seguir avanzando en este sentido, siempre que se mantenga una labor sistemática de promoción, formación y acompañamiento. De esta manera, la investigación no solo aporta un diagnóstico sobre la realidad local, sino que también ofrece bases para futuras acciones dirigidas a potenciar la presencia y el protagonismo de las mujeres en la vida política del municipio.

En síntesis, el tema investigado revela la importancia de la FMC como espacio de socialización política y de impulso al liderazgo femenino en Abreus. El trabajo destaca que la igualdad de género en la política requiere algo más que reconocimiento formal: necesita formación, voluntad institucional y cambios culturales profundos. Por ello, la promoción del liderazgo político femenino se presenta como una tarea estratégica para el presente y el futuro del desarrollo local cubano.

*La autora es funcionaria del Comité Municipal del Partido de Abreus.

**Tesis en opción al título académico de Máster en Dirección Política de la Sociedad. Facultad del Partido Comunista de Cuba “Alejandro Nápoles León”, de Cienfuegos.

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