La frontera del modelo

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La dependencia tecnológica significa que el conocimiento, los datos y las herramientas quedan bajo llave ajena

Cada vez que una persona abre un asistente de inteligencia artificial para programar, resumir documentos o buscar fallos en un sistema, usa algo que parece un servicio común. Pero la orden de Estados Unidos a Anthropic muestra que esos modelos ya son tratados como piezas de poder nacional. Según Al Jazeera y Reuters, Washington ordenó suspender el acceso de extranjeros a Fable 5 y Mythos 5, los modelos más avanzados de la empresa, bajo argumentos de seguridad nacional.

Un modelo de frontera es una inteligencia artificial situada en la punta de las capacidades disponibles: puede razonar mejor, escribir código, analizar documentos extensos y ejecutar tareas complejas durante más tiempo. No hace magia. Usa estadística, datos, cómputo y diseño empresarial concentrados.

Fable 5 y Mythos 5 pertenecen a esa categoría, y por eso dejan de ser vistos solo como productos comerciales.

Anthropic, la dueña de los modelos, es una empresa estadounidense de inteligencia artificial fundada por exintegrantes de Openai. Es conocida por crear Claude, un asistente de Inteligencia Artificial (IA) similar a Chatgpt. Su discurso público se centra en desarrollar modelos «seguros» y alineados con instrucciones humanas, aunque opera dentro del mismo mercado concentrado de grandes tecnológicas, inversión privada y disputa geopolítica por la IA.

La política estadounidense de controles de exportación se había concentrado sobre todo en chips, servidores y maquinaria para fabricar semiconductores. Es decir, en las herramientas materiales que permiten entrenar y ejecutar inteligencia artificial. La novedad es que ahora el cerco se mueve hacia el modelo mismo. No solo se controla la fábrica, sino también el conocimiento empaquetado en el servicio. Al Jazeera presentó la decisión como una extensión de esa política sobre tecnología avanzada.

Anthropic asegura que el Gobierno le habló de un posible jailbreak, palabra que puede traducirse como «ruptura de candados»: una forma de saltarse las reglas internas de seguridad de un sistema. En este caso, el temor sería que Fable 5 ayudara a encontrar vulnerabilidades de software a extranjeros. La empresa rechazó que un riesgo estrecho y no universal justificara retirar modelos usados por millones de personas.

La medida no significa, por ahora, que todos los ciudadanos no estadounidenses pierdan acceso a Claude ni a todas las aplicaciones de Anthropic. La propia información disponible distingue entre estos modelos concretos y el resto de la oferta de la compañía. Pero el precedente es serio: el acceso puede depender de la ciudadanía, la jurisdicción y la alineación con los intereses de seguridad de Washington.

Para América Latina, África o Asia, la señal es muy preocupante. Si universidades, empresas públicas, hospitales o medios dependen de modelos cerrados alojados en corporaciones estadounidenses, una decisión administrativa puede cortar capacidades de un día para otro. La dependencia tecnológica significa que el conocimiento, los datos y las herramientas quedan bajo llave ajena.

Tampoco conviene idealizar las empresas. Anthropic se presenta como una compañía preocupada por la seguridad, pero opera en el mismo mercado que concentra infraestructura, talento, datos y capital en pocas manos. El conflicto entre la empresa y el Gobierno de Estados Unidos no elimina el problema mayor que supone que la inteligencia artificial de frontera se está organizando alrededor de monopolios privados y prioridades imperiales.

Por eso la discusión no puede reducirse a si un modelo es peligroso o útil. La pregunta de fondo es quién decide, con qué reglas y para beneficio de quién. Si la inteligencia artificial es ya una infraestructura estratégica, los pueblos necesitan soberanía tecnológica, cooperación pública y capacidades propias. El problema no es solo técnico: es político, económico y, cada vez más, geopolítico.

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