India avanza en la exploración del sol con una sonda espacial

Tiempo de lectura aprox: 41 segundos

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de India informó el sábado que su sonda de observación solar Aditya-L1 alcanzó la órbita del sol tras cuatro meses de viaje.

Jitendra Singh, ministro de Ciencia y Tecnología, aseguró que la sonda tiene la misión de explorar el sistema solar.

“La sonda ya alcanzó su órbita final, para desentrañar los misterios de la conexión Sol-Tierra”, declaró Sing.

Aseguró que el objeto lanzado en septiembre “transporta una serie de instrumentos, para medir y observar las capas más externas del sol”.

“Este es un cabal testimonio de la incesante dedicación de todos nuestros científicos”, dijo, por su parte, el primer ministro Narendra Modi, quien agregó que “seguiremos explorando nuevas fronteras científicas en beneficio de la humanidad, el evento es un nuevo hito en el programa espacial de India”.

“Ahora se encuentra en un punto donde la fuerza gravitacional de los dos cuerpos celestes se cancelan, lo que le permite permanecer en una órbita estable alrededor del Sol”, amplió la información gubernamental.

#Republic: Yet another success story scripted by team #ISRO.#AdityaL1 pic.twitter.com/C3rUFm51qd

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) January 6, 2024