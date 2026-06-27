Historias desde el barrio: Santiago

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 22 segundos

Si usted pregunta en la barriada de Pastorita, Cienfuegos, por Santiago Martínez Jiménez, quizá no encuentre quien conozca a este popular deportista, vecino, y hasta proveedor y facilitador de artículos de primera necesidad, y por necesidad.

Resulta un aliviador nato de tantos dolores de la vida, y es literal. Ahora, si usted inquiere por los predios del reparto, por el Santi, maratonista y fisioterapeuta de Medicina Deportiva, entonces sí dará con él. Delgado, más de lo que debiera estar en estos tiempos, conversador y negro como un azabache de la buena suerte, esa piedra de lignito que cuentan posee propiedades protectoras que absorbe las energías negativas y las convierte en positivas, que eliminan el dolor y alivian las preocupaciones, descripción encontrada en la red y que describen, tal cual a mi testimoniante.

Amanece en caminata hasta su trabajo, jubilado y recontratado, de lunes a viernes, que radica en el Estadio 5 de Septiembre, barrio de Bonneval, de un extremo a otro de la ciudad de Cienfuegos.

Nació en 1953, oriundo de Yaguaramas, y poblador de este asentamiento urbano hace ya más de 40 años, nos habla de su historia como deportista:

“Participé por primera vez en una competencia en los Juegos de los Trabajadores, ya era trabajador de Medicina Deportiva, en 1979, y desde entonces pertenecí al circuito de la maratón, y tomé parte en varios eventos nacionales e internacionales.

“Primero fui beisbolero, y cuando me destacaba en el municipio de Abreus, me llamaron al Servicio Militar, y aunque seguí entrenando perdí contacto. Años después me decidí por la maratón. Esta disciplina pertenece al Atletismo, que requiere de mucha constancia, esfuerzo, y un entrenamiento muy fuerte. Es por eso, y también por la falta de transporte, que camino de ida y vuelta al trabajo, y subo y bajo las escaleras hasta mi apartamento en un piso 15”.

A los casi 73 años de vida, Santi luce atlético, pero demasiado delgado por las circunstancias económicas, que no le permiten la alimentación adecuada. Me lo encuentro en un puestecito informal al que acuden como vendedores, septuagenarios y octogenarios del asentamiento poblacional, donde “luchan” la cotidianidad de tiempos difíciles. Allí le compré un artículo necesario y se promovió nuestra conversación:

“Yo estuve el Corea, sí, la del Norte, dos veces como competidor y había hasta una guerra andando por la región, fue una gran experiencia, entonces obtuve medallas. Yo era una revelación entre tanta gente de ojos rasgados, subir al podio allí fue muy confortante. Corrí los 42 kilómetros y logré el mejor tercer tiempo de Cuba, 2 horas y 29 minutos.

“También estuve en Rusia, México…; entrené en el Cerro Pelado, y fui un atleta de alto rendimiento. Tengo mucho que agradecer a mis mentores y entrenadores de todos los tiempos: Rudi Céspedes, Eduardo Morales, y Juan Hernández, ellos siempre estarán en mi memoria”.

El Santi, mi vecino por muchos años, se emociona, y hasta algunos candidatos a compradores, se quedan a escuchar la interesante plática de este maratonista del barrio, quien todavía acude a los hogares de muchas personas a dar masajes terapéuticos recomendados por un fisiatra, accidentados y de la Tercera Edad, de manera desinteresada, con el afán de ayudar al prójimo, porque acudir a una Sala de Rehabilitación requiere de la logística del transporte y eso resulta casi imposible en estos tiempos.

Santi, ¿qué le recomendarías a quienes se inician en la maratón?

“Mucha disciplina, cuidarse de las lesiones, usar las técnicas combinadas de correr en pistas, carreteras, terraplenes y sobre la yerba, para evitar las lesiones. Nunca cansarse, pero no sobrepasar los límites físicos, y entregarse a este deporte hermoso y completo”, me dice a modo de despedida, este hombre que asombra por su energía positiva y su pelea cubana contra los obstáculos del día a día, verdadero azabache de la buena suerte.

Visitas: 0