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Expertos de América Latina debatirán en evento de musicología en Cuba

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Casa de las Américas inaugurará hoy el XIV Coloquio Internacional de Musicología, con la participación de profesionales de nueve países de América Latina, quienes compartirán en conferencias y paneles sus experiencias sobre el tema.

Esta jornada tiene reservado en la Galería Haydee Santamaría de la entidad la presentación del libro Lanigi Garawoun (Corazón Tambor): Música, espiritualidad y etnicidad en los garífunas de Livingston, Guatemala, del argentino Augusto Pérez Guarnieri.

La cita estará moderada por Omar Morales (Guatemala) y Nisleidys Flores (Cuba), y contará con la participación virtual del autor del texto, merecedor del Premio de Musicología 2020.

El coloquio, que se desarrollará este lunes y martes en modalidad híbrida, propone en la jornada inugural la conferencia “Matanzas 281 (1974), Federico Smith. Reactivación de una performance grabada”, a cargo de Liliana González.

Los asistentes intercambiarán además en mesas de trabajo sobre dos temas: “Archivos: estrategias de investigación y socialización” y “La cultura es una lucha política”, una presentación de la biografía testimonial de la luchadora antirracista afrocolombiana Alicia Camacho Garcés.

Expertos de Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Uruguay confluirán en un encuentro que aportará nuevas ideas, en tanto fortalecerá los lazos académicos y culturales en la región.

En tiempos desafiantes, nuestro propósito es intercambiar a toda costa, aseguró en un mensaje la institución cubana, dedicada durante décadas al estudio, la investigación y el fomento de la literatura, las artes plásticas y escénicas, la música y el pensamiento crítico.

Casa de las Américas se erige así como un faro que proyecta la riqueza y diversidad cultural del continente, desde una vocación comprometida con la humanidad y la justicia social.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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