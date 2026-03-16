Expertos de América Latina debatirán en evento de musicología en Cuba

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Casa de las Américas inaugurará hoy el XIV Coloquio Internacional de Musicología, con la participación de profesionales de nueve países de América Latina, quienes compartirán en conferencias y paneles sus experiencias sobre el tema.

Esta jornada tiene reservado en la Galería Haydee Santamaría de la entidad la presentación del libro Lanigi Garawoun (Corazón Tambor): Música, espiritualidad y etnicidad en los garífunas de Livingston, Guatemala, del argentino Augusto Pérez Guarnieri.

La cita estará moderada por Omar Morales (Guatemala) y Nisleidys Flores (Cuba), y contará con la participación virtual del autor del texto, merecedor del Premio de Musicología 2020.

El coloquio, que se desarrollará este lunes y martes en modalidad híbrida, propone en la jornada inugural la conferencia “Matanzas 281 (1974), Federico Smith. Reactivación de una performance grabada”, a cargo de Liliana González.

Los asistentes intercambiarán además en mesas de trabajo sobre dos temas: “Archivos: estrategias de investigación y socialización” y “La cultura es una lucha política”, una presentación de la biografía testimonial de la luchadora antirracista afrocolombiana Alicia Camacho Garcés.

Expertos de Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Uruguay confluirán en un encuentro que aportará nuevas ideas, en tanto fortalecerá los lazos académicos y culturales en la región.

En tiempos desafiantes, nuestro propósito es intercambiar a toda costa, aseguró en un mensaje la institución cubana, dedicada durante décadas al estudio, la investigación y el fomento de la literatura, las artes plásticas y escénicas, la música y el pensamiento crítico.

Casa de las Américas se erige así como un faro que proyecta la riqueza y diversidad cultural del continente, desde una vocación comprometida con la humanidad y la justicia social.

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