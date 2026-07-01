Estudiantes cubanos compiten en el XV Concurso Internacional de Ballet de Moscú

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Los estudiantes de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, Helen Azurmendi y Jason Baró, representan a Cuba en el XV Concurso Internacional de Ballet de Moscú, considerado la Olimpiada de esta manifestación artística. El evento tiene lugar en el Teatro Bolshói, del 25 de junio al 5 de julio, y cuenta con la participación de bailarines de 35 países.

Azurmendi y Baró interpretan en el certamen los pas de deux clásicos de Esmeralda y El Cisne Negro, este último perteneciente a la icónica pieza El lago de los cisnes. También presentan una obra contemporánea coreografiada por Norge Cedeño y Thais Suárez, fundadores en Cuba de Otro Lado Dance Company. El director de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, Dani Hernández, acompaña a los estudiantes como maestro durante su participación.

El pasado año, Jason Baró obtuvo el Grand Prix en el XII Concurso Internacional de Ballet de Sudáfrica, junto a otros compañeros cubanos que también resultaron reconocidos.

La XV edición rinde homenaje a Yuri Grigorovich, director artístico y presidente del jurado de Moscú durante más de 50 años, fallecido en 2025. El cambio generacional lo lidera la bailarina estrella Svetlana Zakharova, actual presidenta del jurado, que convocó en esta edición a personalidades como Viengsay Valdés (Cuba), Jovica Begojev (Serbia), Ying Feng (China), Cecilia Kerche (Brasil), Igor Kolb (Belarús), Esther Nasser (Sudáfrica) y Tan Sağtürk (Türkiye). También integran el tribunal Xin Lili (China), Sun Hee Kim (Corea del Sur), Gulzhan Tutkibayeva (Kazajistán), Andrian Fadeev (Rusia), Tamas Solymosi (Hungría) y Boris Eifman (Rusia).

La presencia de Viengsay Valdés en el jurado no es casual. La directora del Ballet Nacional de Cuba ha sostenido una estrecha relación con Rusia a lo largo de su carrera: en 2005 fue invitada a compartir una puesta de Don Quijote en el Palacio del Kremlin junto a varias estrellas mundiales, en homenaje a Maya Plisétskaya. En 2009 bailó Don Quijote completo en el IX Festival Internacional de Ballet de San Petersburgo con la compañía del Teatro Mariinsky; en 2011 fue invitada de honor al XI Festival Internacional de Ballet del Mariinsky, donde protagonizó Carmen en la Gala de Clausura; y en 2016 actuó en el Festival Internacional del Ballet Clásico del Kremlin en Moscú. Siete años después, fue convocada a Rusia para integrar el jurado del Premio Benois de la Danza 2023, uno de los galardones más importantes del ámbito danzario mundial.

La lista de laureados cubanos en este histórico concurso incluye nombres como los de Loipa Araújo (medalla de plata) y Marta García (diploma de honor), en 1969; Amparo Brito (oro), Andrés Williams (bronce) y Lázaro Carreño (Premio a la Maestría Artística), en 1973; Fernando Jhones (Premio a la Maestría Artística) y Andrés Williams (Premio a la Excelencia como partenaire), en 1977; y Rosario Suárez (bronce), en 1981. Cuba, una vez más, deja su huella en las tablas del Bolshói.

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