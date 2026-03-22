Derbi Real Madrid-Atlético Madrid puede decidir LaLiga

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El derbi hoy Real Madrid-Atlético Madrid puede decidir LaLiga de Fútbol de España si los merengues sufren una derrota, aunque queda trecho por recorrer.

La ventaja de cuatro puntos del Barcelona sobre el Real Madrid no es definitiva, pero puede agrandarse si el cuadro azulgrana se impone al Rayo Vallecano y la “casa blanca” sucumbe ante los colchoneros.

El partido esta noche en el Bernabéu llega con más morbo del habitual. Hace dos años atrás, el factor Andriy Lunin se convirtió en clave del éxito del Real Madrid en Champions League. Sin embargo, las exigencias son mayores, lo cual se aplica también al Atlético Madrid.

Será un choque, también, de estrategas. Por un lado, el experimentado argentino Diego Cholo Simeone por el Atleti, y de otro el debutante Alvaro Arbeloa, de cuestionado a ídolo de los merengues en la actualidad.

La ausencia del portero estelar de los merengues, el belga Thibaut Courtois, abre signos de interrogación para lo que resta de temporada.

Los dos equipos de la capital llegan necesitados de seguir en buenas dinámicas, ambos tratando de enderezar una contienda hasta ahora carente de títulos.

El Real Madrid, lastrado por las lesiones, un cambio de entrenador y la irregularidad en el rendimiento, parece haber encontrado un camino más auspicioso y esperanzador.

Acaba de tumbar al Manchester City en octavos de la Champions (3-0 y 2-1) y se mantiene segundo en la tabla de LaLiga, a cuatro puntos del Barcelona.

El refuerzo de mediocampo, con la inclusión del canterano Thiago Pitarch, fueron fundamentales.

Pitarch consolidó la medular y dio más espacio al uruguayo Fede Valverde, desatado ofensivamente, movilidad al armador turco Arda Guler y el peso de la contención al francés Aureliene Tchouameni.

El brasileño Vinicius Junior mejoró en sus prestaciones, con el aporte de Brahim Díaz como compañero de ataque y es muy probable que el regreso de goleador francés Kylian Mbappé.

Del lado contrario, el Atlético de Madrid lleva 10 años sin alcanzar el triunfo en el Bernabéu, aunque en la actual temporada se impuso 5-2 en su feudo del Metropolitano. La última vez que ganó en el estadio de la “casa blanca” fue el 27 de febrero de 2016, con gol del galo Antoine Griezmann.

Eliminaron al Tottenham en el torneo europeo y serán finalistas por la Copa del Rey en abril, aunque en LaLiga como terceros están muy alejados de la cima, a 12 puntos del Barcelona.

De todos modos, el derbi es una cuestión de honor, mientras se las avecinan tres duelos sucesivos contra el Barça (uno en la lid doméstica y dos en cuartos de Champions), y la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Ofrecen un nivel esperanzador el argentino Julián Alvarez, quien parece haber recuperado su buen tono, el veterano francés Antoine Griezmann reverdeciendo laureles, y se suman el nigeriano Ademola Lookman, el noruego Alexander Sorloth y el también rioplatense Giuliano Simeone.

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