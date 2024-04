Cuba emplaza a Estados Unidos por doble rasero en Derechos Humanos

Tiempo de lectura aprox: 52 segundos

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, acusó hoy a Estados Unidos de mantener una política de doble rasero sobre los Derechos Humanos (DDHH) que discrimina a sectores de su propia sociedad.

US #HumanRights double standards policy is too well known.

That country, self-proclaimed as universal human rights advocate, lacks a federal legislation to protect LGBTQ+ persons from all types of discrimination. pic.twitter.com/JD5VFZfYci

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 2, 2024