Cuba amplía modelo turístico con nuevas formas de gestión, apertura inmobiliaria y mayor participación no estatal

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En la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el primer ministro de Cuba detalló este jueves un conjunto de transformaciones orientadas a redefinir el modelo de desarrollo turístico y modernizar el sistema de transporte, con una mayor apertura a formas de gestión no estatales, la inversión extranjera y nuevos esquemas de negocio.

Turismo

Las propuestas incluyen la incorporación de nuevas modalidades de negocio dentro del sector turístico, entre ellas los arrendamientos, el uso de usufructo sin carácter oneroso y la venta de inmuebles —evaluada caso a caso— tanto para cubanos residentes en el país como en el exterior.

Se plantea además la inclusión de estas oportunidades dentro de la cartera de proyectos de inversión, con especial énfasis en zonas de desarrollo económico que cuenten con incentivos diferenciados.

De igual forma, se propone permitir todas las modalidades de negocio en destinos estratégicos como los cayos, La Habana Vieja, Trinidad y otros territorios con alto potencial turístico, así como autorizar el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas que lo requieran.

Se incluye también la habilitación de empresas mixtas y esquemas de arrendamiento para marinas, la creación de un banco cooperativo en línea orientado a la promoción de activos virtuales, y la autorización de la renta de autos por parte de empresas mixtas, la inversión extranjera y otras formas de gestión no estatal.

Asimismo, se prevé la constitución de agencias de viajes en manos de empresas mixtas, actores privados y formas de gestión no estatal, junto con la incorporación de guías de turismo y la aprobación de gestores de destinos locales.

Entre las medidas se introduce además el cobro de un impuesto especial a las actividades turísticas destinado a la protección del medio ambiente y otros fines asociados a la sostenibilidad del sector.

Finalmente, se propone promover la expansión internacional de franquicias cubanas como parte de la estrategia de posicionamiento del país en el mercado turístico global.

Transporte

En el ámbito del transporte, las propuestas contemplan la eliminación de restricciones para la adquisición de equipos tanto por personas naturales como jurídicas, con el objetivo de facilitar la modernización del parque vehicular.

Se propone además estimular la importación de vehículos eléctricos, así como autorizar la importación directa con carácter comercial de motos eléctricas, triciclos y otros medios de transporte similares, siempre que incluyan sus respectivas estaciones de carga, como parte del impulso a una movilidad más sostenible.

Comercio, gastronomía y servicios Las propuestas contemplan una modificación de la política de gestión estatal de los servicios, otorgando prioridad a las formas de gestión no estatal y a la inversión extranjera como actores clave del sector. Se plantea el reordenamiento del mercado mayorista y la autorización de la comercialización mayorista y minorista sin límites por parte de entidades extranjeras, en el marco de nuevas reglas de operación. Asimismo, se propone la creación de cadenas de tiendas, restaurantes y marcas reconocidas a nivel nacional, así como la invitación a franquicias extranjeras para invertir en el país. En el ámbito de la gestión de espacios públicos, se prevé la licitación de parques, zoológicos y acuarios a empresas cubanas y extranjeras, estableciendo que estos servicios cobren en moneda nacional, aunque se autoriza el cobro parcial en divisas en determinados casos. El paquete incluye además la formalización de los vendedores ambulantes dentro de las comunidades, el estímulo a las compras públicas mayoristas y la creación de un sistema público y auditable para los procesos de licitación. De igual forma, se propone la transición desde la canasta familiar normada hacia un sistema de ventas controladas sin subsidios, así como la autorización a personas naturales para realizar importaciones con carácter comercial.

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