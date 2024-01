Corte Internacional de Justicia decidirá sobre demanda de Sudáfrica a Israel

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 36 segundos

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se alista para emitir este viernes el falló sobre las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica contra Israel por la operación militar contra la Franja de Gaza.

The International Court of Justice will deliver its order today “on the request for the indication of provisional measures submitted by South Africa” in a genocide case against Israel. Dr Naledi Pandor will represent SA. The proceedings will be broadcasted on news channels. #ICJ pic.twitter.com/60oBmRrj2A

— South African Government (@GovernmentZA) January 26, 2024