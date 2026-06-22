Colombia: Reciben dos mil 600 denuncias de presunto fraude electoral

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El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, afirmó que se recibieron hoy dos mil 612 denuncias por presuntos delitos electorales, de los cuales dos mil 459 proceden del territorio nacional y 153 del exterior.

Según reveló desde el Puesto de Mando Unificado que monitorea el transcurso del balotaje, el titular señaló que, de acuerdo con datos de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, Bogotá encabeza el reporte nacional de denuncias con 950 casos.

A la capital le siguen Antioquia (235), Cundinamarca (133), Tolima (131) y Valle del Cauca (127).

En el extranjero, por su parte, se registran 153 denuncias y Estados Unidos lidera con 71 casos, seguido por España (22), Inglaterra (14) y Canadá (12).

Apuntó Benedetti que las autoridades mantienen seguimiento permanente para garantizar la transparencia de la jornada en los 32 departamentos del país, que hasta ahora transcurre sin grandes incidencias.

Desde el Puesto de Mando Unificado, autoridades civiles y militares acompañan en tiempo real el desarrollo de los comicios.

Más de 40 millones de colombianos están convocados a acudir hoy a las urnas para elegir al próximo presidente del país de entre el ultraderechista Abelardo De la Espriella y el candidato del progresismo, Iván Cepeda.

Según informó con anterioridad el Ministerio de Defensa, la jornada cuenta con el acompañamiento de 408 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía desplegados en todo el país, como parte del llamado Plan Democracia, diseñado para velar por la tranquilidad ciudadana durante el proceso.

La misión de observación internacional instalada en el país posee más de mil delegados de una veintena de países y a estos se suman una cifra que supera los 15 mil veedores nacionales.

Desde la víspera rige en Colombia la ley seca por lo que está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, en tanto los pasos fronterizos fluviales y terrestres se cerraron como medida de precaución.

Mientras el territorio nacional dispone de 13 mil 489 puestos de votación, con cerca de 122 mil mesas, fuera del país, donde se desarrollan los comicios desde hace varios días, hay 253 puestos en 67 naciones, acotó la misma fuente.

Las urnas abrieron a las 8:00 (hora local) y cerrarán a las 16:00 horas.

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