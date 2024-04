China, sobre los planes de EE.UU. en Argentina: “Carecen del más mínimo respeto”

Compartir en

La Embajada de China en Argentina ha respondido a la reciente entrevista de la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, con Infobae en la que la general trazó la ‘receta’ del Gobierno estadounidense para asentarse en la nación sudamericana y desplazar a Pekín.

Los diplomáticos chinos acusaron a Washington de “doble rasero” y discurso propio de la “anacrónica era de la Guerra Fría”. Las declaraciones de Richardson “carecen del más mínimo respeto” tanto a Argentina como a China, cuya cooperación económica y comercial se basa en la igualdad, el respeto y beneficio mutuo, señalaron.

También recordaron que el Gobierno y el pueblo argentino tiene suficiente “lucidez y capacidad para elegir socios de cooperación de acuerdo con sus propios intereses”. “Argentina y el resto de los países de América Latina y el Caribe son Estados soberanos, y no el patio trasero de EE.UU.“, indicaron.

Bases militares de EE.UU. por todo el mundo

En cuanto a los “erróneos” comentarios de Richardson sobre el centro chino de investigaciones espaciales en Neuquén, que la “preocupa”, la misión diplomática reiteró que “no tiene uso particular que no sea de carácter civil” en el marco de la cooperación tecnológica en la exploración del espacio.

“Su modelo de operación es abierto y transparente. El espacio es el hogar común de la humanidad, en vez de la arena de hegemonía”, remarcó la Embajada, recordando que, a diferencia de Pekín, la presencia de Washington en el extranjero no se limita a la cooperación de carácter civil.

“De hecho, EE.UU. tiene alrededor de 800 bases militares en el ultramar, con 173.000 militares estacionados en 159 países. La comunidad internacional está profundamente preocupada por las actividades que realiza EE.UU. en estas bases militares”, expresó la Embajada del país asiático.

“Los ciudadanos de estos países tienen el derecho de saber, ¿qué actividades militares realmente practica EE.UU. en las bases militares que instala en esos territorios? ¿Acaso no es una grave socavación de la soberanía y la seguridad de otros países?“, cuestionó, acusando a Washington de “calumniar, difamar y arremeter contra la cooperación chino-argentina sobre la exploración del espacio lejano” y de “politizar, instrumentalizar y armamentizar las cuestiones científico-tecnológicas”.

Durante la entrevista, la jefa militar estadounidense aseguró que una de las prioridades del Gobierno de Javier Milei es “modernizar a sus fuerzas militares”, en un momento en el que el mandatario ha hecho millonarios recortes en la inversión pública con el argumento de que “no hay plata”.

