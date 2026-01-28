Celebra la Universidad de Cienfuegos Jornada por la ciencia cubana

Compartir en

La institución propiciadora de la ciencia y la investigación, desde el pupitre y el pizarrón, en el momento mismo en que los estudiantes trasponen sus predios, la Universidad de Cienfuegos (UCf), conmemoró esta semana la efeméride del Día de la ciencia cubana, como un acto solemne de Fe al pensamiento de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, quien dejara el legado histórico de confiar en que el desarrollo de la ciencia y la fuerza del conocimiento resultan vías para alcanzar el desarrollo de un país.

Y es que el esfuerzo y la entrega de la comunidad científica de este centro de altos estudios está al servicio de la sociedad, tal como sentenciara el Maestro: “Para qué, sino para poner paz entre los hombres, han de ser los adelantos de la ciencia”.

Detrás de cada tesis de grado, proyecto de innovación y doctorado, existe la voluntad institucional de UCf, de servicio al país, desde sectores vinculados al desarrollo energético y agroalimentario, hasta las ciencias sociales y pedagógicas, en los que esta Universidad lidera el cambio, el esfuerzo diario por alcanzar la excelencia académica y la innovación pertinente es la misión de quienes guían el camino del pensamiento crítico hacia el desarrollo sostenible.

El teatro de la institución, testigo de tantos acontecimientos, se llenó de gratitud, cuando el Dr. C Reynier Reyes Hernández, vicerrector de Investigación y Posgrado, pronunció las palabras de homenaje:

“Ha sido un año en el que la gestión de la ciencia e innovación tecnológica, resultaron de gran significación para la formación de los profesionales y el desarrollo de la comunidad científica universitaria…”.

En el auditorio fueron reconocidos por merecer la distinción Carlos Juan Finlay, los doctores en ciencias: Dunia García Lorenzo, Gustavo Crespo Sánchez y Julio Gómez Sarduy. Resultaron congratulados, además, 16 nuevos doctores en ciencia, profesores que culminaron con éxito su formación, en varias áreas del conocimiento. A continuación, como corresponde, se homenajeó a los tutores, por sus funciones como preceptores, críticos, consejeros y gestores, de científicos que enriquecen su competencia profesional.

De igual mamera se reconoció allí a las facultades de, Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas, por la gestión en el programa de formación doctoral de sus claustros. A continuación, por su aporte destacado al quehacer en la gestión de proyectos, y por el trabajo en la ciencia, tecnología e investigación, recibieron las congratulaciones, los doctores: Reinier Jiménez Borges, Manuel Cortés Cortés, y el MSc. Jorge Luis Prieto Duarte.

Una larga lista de premiados la integraron: los premios al Mérito Científico; los estudiantes y jóvenes investigadores; las empresas y productores del territorio por sus alianzas con UCf: Deportes, Salud, Educación, Museo Provincial, Refinería, ECOING 12, CTE, AZCUBA, y el productor Emilio Bermúdez Cuéllar, de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS), Dionisio San Román.

La Asociación Nacional de Economistas reconoció por su parte, en la persona de Alexander Brito, presidente acá de la organización, a los profesores que obtuvieron el Premio Anual otorgado por los economistas. Y como colofón, el Sindicato Provincial de la Ciencia, la Educación y el Deporte, condecoró con la distinción Juan Tomás Roig, a trabajadores de UCf con una larga trayectoria en el quehacer científico, son ellos, los doctores: Nereida Moya Padilla, Jorge Luis Prieto Duarte y Mario Antonio Álvarez Placeta.

Recibió el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, representado en el acto, el aval que lo ratifica como centro autorizado para impartir, posgrado en el territorio, tal como lo establece el Decreto-Ley 350 de 2017, del MES.

La Universidad de Cienfuegos ratificó durante la ocasión, su compromiso científico con la nación y el territorio, para continuar inspirando progreso y desarrollo.

