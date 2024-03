Bukele: El Salvador puede “arreglar” la crisis de violencia en Haití

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 5 segundos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que su país está en la capacidad de solucionar la profunda crisis de violencia en la que está sumergida Haití.

“Podemos arreglarlo”, escribió el mandatario este sábado en su cuenta de X, en respuesta a una publicación sobre la situación en el país caribeño. “Haití ha colapsado”, reza dicho tuit.

We can fix it.

But we’ll need a UNSC resolution, the consent of the host country, and all the mission expenses to be covered. https://t.co/GPqMVo7MTN

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 10, 2024