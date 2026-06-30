Bachelet presentará su programa en el Consejo de Seguridad de la ONU

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La expresidenta chilena y candidata a la secretaría general de la ONU, Michelle Bachelet, expondrá hoy su programa ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad, en una sesión privada.

Previo a la presentación de este martes, Bachelet se reunió con diplomáticos de México y Brasil, países que apoyan su postulación.

La exmandataria compite por el cargo con la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi y el senegalés Macky Sall.

Bachelet ha ocupado diversos puestos dentro del sistema de Naciones Unidas, como directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

En una intervención pública en abril ante la Asamblea General, la presidenta chilena por dos períodos (2006-2010 y 2014-2018) llamó a renovar la confianza en las instituciones internacionales.

Construir las Naciones Unidas que el mundo necesita debe estar en el centro de nuestra misión colectiva, dijo, y abogó por fortalecer el derecho internacional y aplicar una reforma de la institución fiel a sus principios fundacionales y adaptada a los desafíos del siglo XXI.

Bachelet fue propuesta como candidata durante el gobierno de Gabriel Boric, sin embargo, el actual presidente, José Antonio Kast, representante de la ultraderecha, declinó apoyarla.

A pesar de ello cuenta con el patrocinio de Brasil y México y el respaldo de numerosas organizaciones y personalidades internacionales.

En Chile el Foro Permanente de Política Exterior, integrado por exministros y exdiplomáticos, afirmó que pocas figuras en el mundo reúnen una trayectoria como la de la exdignataria.

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