Asociación de Amistad Francia-Cuba celebró su 65 aniversario con manifestación de solidaridad en París (+Fotos)

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La Asociación de Amistad Francia-Cuba, la más antigua de su tipo en Francia y en Europa, realizó el pasado 12 de junio una importante manifestación de solidaridad con el pueblo cubano en el Teatro Traversière de París, en el marco del 65 aniversario de su fundación y del centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El evento fue organizado por el comité parisino de la asociación.

El fundador y ex presidente de Francia-Cuba, Paul Estrade, abrió los discursos de esta reunión. En su discurso habló de la creación y evolución de la asociación que, desde hace más de seis décadas, viene acompañando la lucha del pueblo cubano por preservar su soberanía e independencia.

Por su parte, el embajador cubano en Francia, Otto Vaillant, denunció la guerra económica y mediática y las amenazas constantes de agresión contra la isla. Reafirmó que, a pesar de la creciente presión, el imperialismo estadounidense no podrá someter ni derribar al pueblo cubano, que sigue enfrentando con dignidad y resistencia una situación compleja.

Intervinieron también la presidenta del comité parisino, Roxane Prudhomme y los periodistas e intelectuales Maurice Lemoine y Hernando Calvo Ospina, quienes discutieron sobre la historia de Cuba, su realidad actual y sus relaciones con América Latina y el resto del mundo, compartiendo su análisis y reflexiones sobre los desafíos y perspectivas de la nación caribeña.

Esta importante reunión contó con la asistencia de dirigentes actuales de la asociación, representantes de otras organizaciones solidarias, muchos participantes así como miembros de la delegación diplomática cubana en Francia y otras figuras de renombre internacional. Entre las personalidades presentes en la velada, que atrajo a un amplio público, figuró el intelectual Ignacio Ramonet.

(Con información de la Embajada de la República de Cuba en Francia)

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