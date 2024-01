Anuncian preselección cienfueguera con vistas a la Serie Nacional de Béisbol

Compartir en

Este jueves se dio a conocer la preselección de Cienfuegos, de donde saldrá el equipo que representará a la provincia en la venidera Serie Nacional de Béisbol.

Un total de 56 atletas conforman el grupo, en el que, como era de esperar, sobresale la juventud e inexperiencia de sus representantes, debido a las conocidas ausencias de varios de los peloteros que durante años defendieron la franela de los Elefantes.

Esta vez han sido convocados siete receptores, 12 jugadores de cuadro, también una docena de jardineros y 25 lanzadores. Todos los municipios cienfuegueros están representados, y también aparecen tres atletas de la capital y uno de Matanzas.

Llama la atención que la preselección está integrada por 23 beisbolistas de la categoría Sub 23, e incluso por dos juveniles.

Jorge Rodríguez, manager de los Elefantes, explicó que se trata de un nuevo proyecto, que persigue, en primer lugar, recuperar la competitividad del conjunto, y que a diferencia de años anteriores, ahora el área del pitcheo destaca como la principal fortaleza del elenco. Aquí la noticia es el retorno de varios lanzadores al staff, como son los casos de Hermes González, Raikol Suárez y Samuel “El Gato” Ruiz.

Según está previsto, el próximo lunes dará inicio la etapa de preparación, la cual constará de siete semanas de prácticas, pues se ha anunciado al 9 de marzo como la posible fecha de inicio de la 63 Serie Nacional.

AQUÍ LA PRESELECCIÓN

Receptores: Pedro González González (Palmira), Yunior Delgado García (Rodas), Manuel A. Fernández González (Cienfuegos), Irán Castellanos Terry (Abreus), Hanser Díaz Carrazana (CFG), Yonathan Porte Rodríguez (Sub 23, Aguada de Pasajeros) y Rogesley Cruz Gourriel (Lajas).

Jugadores de Cuadro: Xian Vega Urrutia (Sub 23, La Habana), Orlando Santos Castellón (CFG), Frank Peralta Bello (ABR), José M. Oramas Vera (Cumanayagua), Luis Vicente Mateo Terry (Cruces), Cristian García Gutiérrez (Sub 23, CFG), Yosimar Quintana Hernández (HAB), Inasay Ramírez Sarría (Sub 23, CFG), Antonio González González (Sub 23, CUM), Erick Acevedo Lamar (Sub 23, Matanzas), Armando Padrón Suárez (Sub 23, CFG), y Yerislandy Moya Rivero (ROD).

Jardineros: Yoasniel E. Pérez Moreno (CFG), Félix Rodríguez García (CFG), Danny Oramas Navarro (Sub 23, CFG), Jorge Zúñiga García (AGU), Cristian Borges Rolando (AGU), Yoandy Lazo Cordero (ABR), Alain Soto Duarte (CFG), Alberto Terry González (Sub 23, CRU), Octavio Azcuy Rodríguez (AGU), Manuel González Árbol (Juvenil, CFG), Hanoy Pérez Jiménez (Sub 23, LAJ) y Kenlly González Ruiz (Sub 23, CFG).

Lanzadores: Islay Sotolongo Pedraza (CRU), Hermes González León (CFG), Alex Pérez Ramos (CFG), Kevin Hernández Menéndez (CFG), Yadiel Loyola Chávez (Sub 23, CFG), Samuel Calderón Lestón (Sub 23, CFG), Armando Berovides de Armas (CFG), Maykel Borrell Clavero (CFG), Pedro Soca Lazcano (Sub 23, AGU), José C. Sarría Reyes (CFG), Samuel Ruiz González (CRU), Nioval Barroso Bonilla (Sub 23, ABR), Luis A. Santana Rodríguez (CRU), Jeison Fernández Morales (Sub 23, CFG), Yoelvis Leyva Pérez (Sub 23, CRU), Jean M. Fernández Cruz (Sub 23, CFG), Ernesto Olivera Ojeda (Sub 23, CRU), Raykol Suárez Bermúdez (CFG), Yasmani Insua Morfa (ROD), Randy Suárez Fernández (HAB), Kiusler González González (Sub 23, CUM), Raúl Reyes Díaz (CFG), Dariel Llanes Delgado (Sub 23, ROD), Alexander Vargas Román (Sub 23, ABR) y Alex González Martín (Juvenil, CFG).

