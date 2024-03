AMLO: Se investigarán a todos por el caso del normalista asesinado

Compartir en

Luego del asesinato de un normalista de Ayotzinapa la semana pasada en Guerrero a manos de un policía, “se va a investigar a todos —incluidos a los uniformados y a los funcionarios del gobierno estatal que ayer fueron separados de sus cargos por estos hechos—, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador; que a la par dio su respaldo a la gobernadora Evelyn Salgado.

En la mañanera de este viernes que se realizó en La Paz, el mandatario federal indicó que hay dos detenidos por el homicidio del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, el pasado 7 de marzo, y que uno más —que se dio a la fuga— está siendo buscado.

“Pero no sólo eso, sino la gobernadora, y nosotros la apoyamos, a la gobernadora de Guerrero que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de seguridad (general Rolando Solano Rivera) y al secretario de Gobierno (Ludwing Marcial Reynoso Núnez), y también están solicitando que el Congreso (del estado), que de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal (Sandra Luz Valdovinos), porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie. Cero corrupción y cero impunidad. Se va a investigar a todos, está abierta la investigación”, subrayó.

El jefe del Ejecutivo subrayó que se ha pedido a la Fiscalía General de la República atraer el caso del homicidio del normalista —en el caso incluso se trataron de sembrar armas para decir que los estudiantes habían atacado primero—, a fin que “se investigue a todos, que no haya impunidad para nadie, no somos iguales”.

Recordó que el asesinato se dio la semana pasada “y quisieron, porque hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad, nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad, y ya hay dos detenidos, y está buscándose al tercero”.

De ahí que el mandatario dio su respaldo a la gobernadora Salgado por separar de sus cargos a los funcionarios mencionados.

A pregunta sobre el hecho que el senador por Morena, Ricardo Monreal, se ofreció a ser intermediario entre los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en los hechos de Iguala en septiembre de 2014 y el gobierno federal, luego que el legislador recibió ayer a las familias, López Obrador señaló que prefiere que no haya intermediarios.

“Todos nosotros lo que queremos es tener mejor… con todo respeto a mi amigo, compañero, hermano, Ricardo Monreal, y a cualquier otro intermediario, lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos, porque no le tengo confianza a los intermediarios, ya lo he dicho varias veces, no le tengo confianza a los abogados, imagínense si le voy a tener confianza a un abogado (Vidulfo Rosales) que va a promover que tumben la puerta del Palacio (Nacional) y lleve a unos tiradores con piedras y al mismo tiempo dice que quiere diálogo”, apuntó.

-¿Pero Monreal es compañero de lucha no? -se le preguntó.

-Sí, pero no quiero intermediarios —respondió el Presidente.

