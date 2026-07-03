Aerolínea Neos Air inaugura ruta directa entre Roma y el oriente cubano

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Con la llegada de un vuelo procedente de Roma, Italia, al Aeropuerto Internacional Frank País, de Holguín, la aerolínea Neos Air inauguró una ruta directa entre la nación europea y el oriente cubano, lo que favorecerá el intercambio turístico entre ambos países.

El Boeing 787-9 Dreamliner, recibido con un arco de agua de bienvenida, aterrizó este jueves en medio de un fuerte aguacero con más de 230 pasajeros a bordo, tras una escala para repostar combustible en La Romana, República Dominicana.

Así inició una conexión semanal que operará cada jueves, según informó a la ACN Miguel Andrés Peña Peña, director del aeropuerto.

Este itinerario constituye actualmente la única conexión directa entre el continente europeo y el oriente cubano, lo que abrirá oportunidades orientadas a la reapertura del mercado turístico, interesado en los atractivos de la región, así como con el objetivo de facilitar el regreso de cubanos residentes en el exterior.

La pasajera Idalmis Rodríguez Santiesteban, quien viajó acompañada de su mascota Chanel, expresó su agradecimiento por la apertura de esta ruta, ante las carencias de opciones previas para viajar a la isla caribeña.

Además, elogió la calidad del servicio durante el vuelo, de aproximadamente 14 horas, y la atención recibida en la terminal aérea.

Yuset Vargas Ricardo, delegada del Ministerio de Turismo en Holguín, señaló que, aunque la totalidad de los pasajeros llegados corresponde a visitantes independientes, la conexión favorecerá el restablecimiento de operaciones en el destino, especialmente en la actual temporada de verano.

Peña Peña subrayó que esta operación demuestra la posibilidad de mantener rutas de largo recorrido pese al complejo contexto del país y reafirman la confianza de la compañía italiana Neos en el destino Cuba.

Con el objetivo de promover las potencialidades del polo turístico, que incluye reconocidos enclaves de sol y playa como Guardalavaca, así como opciones de ecoturismo y recorridos culturales, entre ellos el Salto del Guayabo, en el recibimiento participaron agencias como Infotur y Ecotur, agregó la delegada.

El Aeropuerto Internacional Frank País, principal puerta de entrada al destino Holguín, mantiene vuelos regulares y chárteres desde Estados Unidos, mientras la terminal nacional continúa operando de forma semanal la ruta Holguín-La Habana.

La instalación destaca por sus estándares de seguridad operacional y eficiencia, comparables con los de países de mayor desarrollo, y por un colectivo laboral reconocido en múltiples ocasiones con la condición de Vanguardia Nacional.

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