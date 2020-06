Yusniel Ibáñez: “Me gusta tener responsabilidad”

Luego de protagonizar una de sus mejores campañas en la pasada Serie Nacional de Béisbol,Yusniel Ibáñez Aragón pretende a aportar nuevamente a la causa de los Elefantes. Por eso aprovecha al máximo las condiciones de su hogar para mantener su forma deportiva.

“No he parado de entrenar un solo día. Con lo poco que tengo aquí me las he ingeniado para mantener al menos la forma física, y retornar lo mejor posible al terreno de juego”.

El pinareño devenido cienfueguero, uno de los veteranos de lujo de la actual manada de paquidermos, reconoce que a pesar del aislamiento social, nunca ha sido abandonado por sus entrenadores.

“Para nada. Nos comunicamos a diario, se preocupan por el entrenamiento, e incluso nos han dado planes individuales, para en la medida de lo posible, cumplir con los objetivos. Solo así podremos encara la futura preparación”.

Aunque para nadie es un secreto que hoy el equipo cienfueguero destaca por contar con un grupo de talentosos jóvenes, Ibáñez reconoce la responsabilidad que carga sobre sus hombros.

“Estoy listo para volver a asumir esa responsabilidad. Me gusta tener responsabilidad. Y puedes estar seguro de que otra vez saldré a darlo todo por la causa de los Elefantes”.

El año anterior Yusniel Ibáñez conectó por encima de los 300 de average, acumuló 108 indiscutibles, 23 dobles, dos triples y 15 cuadrangulares. Por si fuera poco, resultó el segundo mejor empujador del torneo, con 78 compañeros traídos hacia el plato.

