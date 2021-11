WhatsApp añade tres nuevas funciones a su chat

Dos de las novedades están disponibles en la aplicación móvil, mientras que la tercera forma parte de la actualización de la versión de escritorio

WhatsApp anunció este lunes que ha «actualizado la forma de chatear» con tres nuevas funciones: una vista previa más completa de los enlaces y ‘stickers’ contextuales en su ‘app’ para celulares y un editor de fotos en la versión de escritorio para ordenadores.

«Ahora sabrás en qué estás haciendo clic», escribió la compañía en Twitter al presentar la mejorada vista previa de los ‘links’. Ahora, esta ocupa más espacio para que los usuarios puedan ver mejor de qué trata el enlace que fue compartido con él antes de abrirlo.

🔗 Preview links. Now you’ll know what you’re clicking into. Share news, videos, or that fun Tweet, sneak peek included. pic.twitter.com/z1bLeJ2SXK — WhatsApp (@WhatsApp) November 1, 2021

Otra novedad en su aplicación para celular son las pegatinas contextuales. «Encuentra el ‘sticker’ perfecto mientras escribes, es como las sugerencias de ‘emoji’, pero mejor», señala la empresa. Por ejemplo, si el usuario escribe un ‘jaja’, en la pantalla aparecen varios ‘stickers’ relacionados con esa expresión.

📄 Sticker suggestions. Find the perfect sticker as you type, it’s just like emoji suggestions but better. pic.twitter.com/010q1QTiMc — WhatsApp (@WhatsApp) November 1, 2021

Por su parte, la versión de escritorio de WhatsApp permite ahora editar imágenes: agregarles ‘stickers’, texto o incluso recortarlas y rotarlas, lo que anteriormente solo se podía hacer desde la ‘app’ móvil.

🖥 Desktop photo editor. Now you can add stickers and text or crop and rotate your photos from any WhatsApp screen, big or small. pic.twitter.com/dfGwODgfnt — WhatsApp (@WhatsApp) November 1, 2021

Previamente, WhatsApp informó que la aplicación dejaría de funcionar en varios modelos de teléfonos inteligentes. Según la lista publicada por la compañía, a partir del 1 de noviembre los dispositivos que funcionan con Android 4.0.3 o inferior y los iPhone con iOS 9 o anterior dejarán de recibir actualizaciones de seguridad y nuevas funciones, lo que hará que eventualmente el servicio de mensajería deje de funcionar en estos ‘smartphones’.