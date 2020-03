Vacuna contra el Covid-19 podría estar antes del otoño

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confía en que la vacuna contra el coronavirus llegue a los mercados “antes del otoño”, según lo anunció este miércoles en un comunicado.

Las aseveraciones de la funcionaria siguen a la declaración previa de la Unión Europea (UE), este lunes, de que proveerá con tales fines 80 millones de euros de sus fondos a la compañía farmacéutica CureVac.

“We work around the clock to fight the #COVID19 crisis.

We fund research and the development of vaccines.

We support companies and people who are at risk of losing their jobs.” @vonderleyen

More in our thread ↓ pic.twitter.com/hO0AAsZmEb

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 17, 2020