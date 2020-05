Vacuna china contra la Covid aprueba los primeros ensayos

La posible vacuna, llamada Ad5-nCoV, fue desarrollada por el Instituto de Biotecnología de Pekín y la compañía china CanSino Biologic. Fue aprobada para ensayos en humanos en marzo. Los participantes tenían entre 18 y 60 años y recibieron una dosis baja, media o alta. Cada uno de los grupos estaba formado por 36 personas.

Los científicos encontraron que la concentración de anticuerpos neutralizantes pareció aumentar con la dosis. Para el día 28, la mitad de los pacientes de los grupos de dosis baja y media presentaban anticuerpos neutralizantes en comparación con las tres cuartas partes de los pacientes del grupo de dosis alta.

“Estos resultados representan un hito importante“, declaró Wei Chen, profesor del Instituto de Biotecnología de Pekín y autor principal del estudio, recoge Xinhua.

“El ensayo demuestra que una dosis única de la nueva vacuna [Ad5-nCoV] produce anticuerpos específicos contra virus y células T en 14 días, lo que lo convierte en un candidato potencial para más investigación“, dijo Chen.

No obstante, el científico llamó a interpretar estos resultados “con cautela”. “Los desafíos en el desarrollo de una vacuna contra la Covid-19 no tienen precedentes, y la capacidad de desencadenar estas respuestas inmunes no necesariamente indica que la vacuna protegerá a los humanos de la Covid-19”, advirtió Chen, quien agregó que el mundo todavía está “muy lejos de que esta vacuna esté disponible para todos”.