Rosandra, la muchacha que empuja el progreso

El BTG de la Termoel√©ctrica Cienfuegos es un constante ir y venir de operadores a esta hora de la ma√Īana, cerca de las 8:00 a.m., se entrega el turno y al mismo tiempo tiene lugar el chequeo de las labores de mantenimiento capital de la unidad generadora No. 3; pero entre ellos, noto la presencia de una joven que pasa la mayor parte del tiempo frente a un display, chequeando par√°metros o dando la informaci√≥n de las lecturas por un tronki. Y el asombro no es porque sea mujer, es simplemente porque resalta entre un sector masculino.

Me acerco hasta su puesto de labor. Se trata de Rosandra Montalvo Lozano, operadora de BTG, que por sus siglas en inglés, Boiler-Turbine-Generator, resulta una sala de mando y control, desde donde se supervisan los parámetros correctos de explotación de estos agregados, fundamentales en el proceso de obtención de energía eléctrica a partir de fuel oil.

Y le espeto la casi prohibida pregunta de su edad, y lo hago sin remilgos, porque su juventud me respalda de cometer una imprudencia: ‚ÄúTengo 21 a√Īos y estoy trabajando en la Termoel√©ctrica desde los 18‚ÄĚ, me dice con una sonrisa sin apartar su mirada de las constantes que muestra el monitor y por las que debe velar. Rosandra se ha hecho mayor en el centro y la seriedad con la que asume su labor, expresado por sus colegas de trabajo, son una se√Īal inequ√≠voca de su excelente preparaci√≥n.

“Controlo el proceso de generación, la parte operacional de equipos auxiliares, la regulación de la frecuencia, un parámetro importante. Estudiaba en el Instituto Politécnico 5 de Septiembre, la carrera de técnico medio en tecnología de los procesos de la industria del petróleo, sin embargo, debí reorientarme a la rama de la Termoenergética. Te confieso que fue difícil al principio, pero hoy me alegro de que así fuera, porque le he tomado mucho entusiasmo a esta especialidad.

‚ÄúRecuerdo que llegu√©, reci√©n graduada y comenc√© como adiestrada en el departamento de Producci√≥n. Me prepar√© en la posici√≥n de ‚ÄėLocal‚Äô, que es la primera que se ocupa antes de subir a BTG, y aqu√≠ estoy, ya a punto de terminar el segundo a√Īo de ingenier√≠a Industrial en la Universidad, en la modalidad por encuentros, y emprendiendo nuevos caminos, con el apoyo de mis compa√Īeros y el de mi familia‚ÄĚ.

Rosandra trabaja por turnos, lo que significa pasar noches y madrugadas en vela, atenta a los parámetros y no pocas veces se ha encontrado en la disyuntiva de tomar una decisión difícil, en un centro que se caracteriza por la excelencia, donde operan bajo estrictas normas de control ambiental, de calidad y no se permiten una mala operación, mucho menos un accidente.

‚ÄúS√≠, los turnos imponen un dif√≠cil r√©gimen de labor, pero yo soy como la ni√Īa linda de este colectivo, me tratan y nos tratamos como familia y al llegar a casa, luego de una noche o madrugada dif√≠ciles, encuentro las condiciones para el descanso y el sue√Īo. Pero muchas veces he tenido que sobreponerme al sue√Īo para estudiar, porque tengo ex√°menes o porque debo asistir a la Universidad. Pero creo que al final valdr√° la pena, cuando obtenga mi t√≠tulo, el que me respaldar√° para continuar adelante‚ÄĚ.

Pero no todo en la vida de esta joven son los fierros, monitores, √≠ndices y par√°metros de la termoel√©ctrica; no, como una joven que creo no pertenece a este tiempo, le gusta mucho la lectura y se confiesa una lectora empedernida, entre sus preferidas menciona El amor en tiempos del c√≥lera, de Gabriel Garc√≠a M√°rquez; y pasar el rato con sus amigos en el Malec√≥n, al aire libre, descargando de la estresante rutina que supone la responsabilidad de que esas torres de la termoel√©ctrica se√Īalen el progreso y no paren.

‚ÄúCuando me grad√ļe como ingeniera quiero continuar trabajando aqu√≠, el lugar donde he crecido como persona y como trabajadora. Tengo un buen salario, condiciones excelentes de atenci√≥n, futuro como profesional‚Ķ pero poseo un preciado bien, a mis compa√Īeros, con quienes aprendo cada d√≠a y me supero‚ÄĚ.