Potente terremoto de 6,9 grados Richter sacude Turquía y Grecia

Un potente terremoto de 6,9 grados de magnitud en la escala Richter sacudió este viernes las costas de Turquía y a las islas griegas del Egeo, provocando considerables daños materiales en distintas localidades.

El Ministro de Medio Ambiente y Planificación Urbana de Turquía, Fatih Kurum, declaró que hay gente atrapada bajo los escombros en la ciudad de Esmirna, una de las localidades donde más fuerte se sintió el temblor.

De acuerdo con datos preliminares, al menos seis personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en Esmirna por el sismo, según dieron a conocer las autoridades turcas de desastres.

Según el Centro Sismológico Euromediterráneo, el foco del sismo se localizó a 10 kilómetros de profundidad en el archipiélago Dodecaneso. Se sintió en Estambul, Atenas y otras ciudades cercanas. Se han reportado al menos seis réplicas.

Por su parte, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) calculó que el sismo alcanzó una magnitud de 7,0 y situó su epicentro a unos 14 kilómetros de la localidad Néon Karlovásion, en Grecia.

En algunos videos compartidos en redes sociales se observa una nube de polvo entre las edificaciones poco después del temblor.

Uno de los más impactactes, grabado por un transeúnte, muestra el momento exacto en el que un edificio de unos ocho pisos de desploma al tiempo que se escucha el grito de personas aterradas.

Afortunadamente, todos los vecinos del edificio fueron evacuados a tiempo, de modo que no hubo que lamentar heridos, añadió el autor de la publicación.

En las imágenes se aprecia cómo la construcción de 8 plantas se desploma y en cuestión de segundos se convierte en ruinas.

Las imágenes posteriores al terremoto muestran edificios destruidos mientras la gente camina entre los escombros intentando removerlos.

