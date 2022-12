Pleno PCC: todos los esfuerzos por un mejor 2023 en Cienfuegos

“El 2023 será un año mejor en la región centro-sureña, y ello será posible si se trabaja con denuedo y se aprovechan todas las potencialidades que, en el orden económico y productivo, poseemos, enfatizó Marydé Fernández López, integrante del Comité Central y primera secretaria, durante los análisis de la última sesión del pleno del comité provincial del Partido en Cienfuegos.

“Hay que seguir utilizando las vías que tiene el partido, entre ellas las rendiciones de cuenta de los jefes, la presencia de los principales cuadros en los análisis que se hagan en cada lugar; así como la utilización de las comisiones económicas a todos los niveles; sin descuidar la atención a los organismos globales de la economía como dinamizadores de la realidad de cada territorio”, explicó.

Como asunto principal, los integrantes de la estructura partidista pasaron revista a la economía territorial en el período a punto de concluir en el que se registran resultados favorables en las ventas netas, las utilidades, la circulación mercantil, las inversiones las exportaciones y los portadores energéticos, entre otros; sin que ello signifique conformismo o no visualizar los factores que aún inciden en que, por ejemplo, existan 17 empresas con pérdidas o que no hagan una eficiente gestión o que no ejecuten el presupuesto de manera adecuada.

Los participantes coincidieron en la imprescindible de que las organizaciones de base incorporen de manera sistemática el análisis de los tópicos económicos en sus encuentros y que el secretario general no solo participe en los consejos de dirección de las entidades sino que brinde valoraciones al respecto.

En ese sentido, María del Carmen Senra Lliraldi, integrante del Comité provincial y directora de la delegación provincial de la Cámara de Comercio de la República de Cuba en el territorio, abogó por la atención puntual, desde las comisiones económicas de los comités municipales del Partido, la provincial y las estructuras de gobierno a los indicadores económicos fundamentales, entre ellos la correcta planificación de los planes, el cumplimiento de las producciones físicas por lo que tributa a la satisfacción de la población y los ingresos al presupuesto; así como los pagos sin respaldo productivo y el aporte que, verdaderamente, hacen los proyectos de desarrollo local a los territorios donde están enclavados.

Por su parte, Glenia Díaz González, directora provincial de Finanzas y Precios significó que en 2023 la provincia dispondrá de un presupuesto holgado; sin embargo se deberá prestar atención priorizada a los ingresos. “No puede hablarse de gastos si no existen ingresos y recaudarlos implica a todos”, dijo e insistió en el control, fundamentalmente de aquellos gastos que pueden racionalizarse como es el caso de los efectuados a trabajadores por cuenta propia (unos 195 millones de pesos al cierre de noviembre), por actividades como la impresión de documentos y el mantenimiento y reparación de locales.

En opinión de Alexandre Corona Quintero, integrante del buró provincial del Partido y gobernador, “a partir de los enmascaramientos que nos ha dado el país en los gastos y de los anteproyectos presentados por los municipios, en el próximo año podremos hacer mucho más si se hace con mayor racionalidad y eficiencia, e involucrando a todos y que en la ejecución se de salida a las estrategias de desarrollo de las localidades para mayor beneficio popular”.

Ocupó la agenda de la última sesión del comité provincial del partido, correspondiente a 2022, la rendición de cuenta de su buró ejecutivo, estructura que deberá continuar impulsando el trabajo político-ideológico, incrementar la presencia en el combate desde las redes sociales, la transformación de los barrios en situaciones de vulnerabilidad y estrechar aún más el vínculo con la base como método para escuchar- más de cerca- a los ciudadanos.

De igual modo se reconoció la labor de los educadores perlasureños y nuestros jóvenes delegados al X Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria en el año de su centenario.

Al resumir la cita, Fernández López, reconoció la entrega de todo el pueblo en las circunstancias tan complejas que marcaron los 365 días que casi dejamos atrás y convocó a “no cansarnos, a hacer mejor nuestra obra y, sobre todo, la de tener la certeza de que en la unidad está el verdadero triunfo.Hay mucho por hacer y entre todos sabremos hacerlo”.