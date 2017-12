Otra vez llega a Cienfuegos Reto a la soledad, un canto de amor

‚ÄúReto a la soledad es un relato de vida, un canto de amor a la resistencia ante la adversidad. El autor se desgarra para compartir con usted sus angustias por la incomunicaci√≥n durante un cruel cautiverio en una prisi√≥n de alta seguridad de Somalia‚ÄĚ. Con este p√°rrafo inicia su nota al lector la editora del libro Reto a la soledad, cuyo autor, el coronel de las FAR y H√©roe de la Rep√ļblica de Cuba Orlando Cardoso Villavicencio trajo otra vez a los lectores de Cienfuegos.

Durante esta nueva presentaci√≥n, en la sede del Gobierno Provincial, el teniente coronel Rigoberto Santiesteban Reina, director de la Casa Editorial Verde Olivo, expres√≥ que el volumen conjuga la narrativa √©pica y el testimonio para lograr la intenci√≥n del escritor de narrar haza√Īas y acciones perdurables de un modo que toca las fibras del lectos.

‚ÄúTiene que ver con la solidaridad y los valores humanos. Es una obra desgarradora, pero es una obra de amor, que hace llorar, te aprieta la garganta pues impregna lo que √©l vivi√≥ y presenci√≥‚ÄĚ, coment√≥ y a√Īadi√≥ que para la Editorial Verde Olivo representa una gran satisfacci√≥n haber sacado a la luz esta pieza, la cual enriquece a la literatura cubana por haberse convertido en uno de los libros m√°s le√≠do y comprado.

Cardoso Villavicencio, expres√≥ que Reto a la soledad no fue un libro f√°cil de escribir, pero ‚Äúme ha tra√≠do muchas alegr√≠as. El hecho de que est√© en la popularidad demuestra que hay todav√≠a mucho patriotismo. Me alegra saber que son j√≥venes la mayor√≠a de los que lo leen, lo discuten, me llaman, lo debatimos. Es un libro s√≠mbolo del internacionalismo proletario y cada presentaci√≥n, donde encuentro a un p√ļblico siempre m√°s exigente,¬† me da enorme satisfacci√≥n‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

El texto constituye un testimonio de los diez a√Īos, siete meses y un d√≠a que Cardoso Villavicencio permaneci√≥ en un cruento cautiverio en una prisi√≥n de Somalia. En 1978 el entonces teniente de 20 a√Īos, quien cumpl√≠a su segunda misi√≥n internacionalista en Etiop√≠a, result√≥ el √ļnico sobreviviente de una emboscada tras de la cual fue condenado a un prolongado e infausto encierro en una c√°rcel somal√≠.

Reto a la soledad es considerado uno de las obras más vendidas y leídas en Cuba, galardonada con el premio Puerta de Espejo de la Biblioteca Nacional José Martí en 2007 y en 2015 con el Premio del Lector gracias los índices de lectura alcanzado.