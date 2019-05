Ochareo: La rumba hoy como ayer

Se le conoce por su prolongado itinerario en barrios cienfuegueros, para resguardar una parte indisoluble de la identidad musical de la nación: la rumba.

Doce años después, y como retribución, su tercer disco La rumba no es como ayer está nominado en la categoría de Tradición afrocubana, a los premios del evento internacional más importante para la industria musical cubana: Cubadisco 2019.

Para Eduardo Santacruz García (Marejá), fundador y director de la agrupación músico- danzaría cienfueguera, “ser candidato a premio, ha sido —para todo el grupo— una alegría muy grande, porque somos la primera agrupación en la región central en estar nominada con un disco de rumba, a pesar de nuestra corta trayectoria de doce años”.

¿Por qué la rumba ya no es cómo ayer?

“La del nombre fue una decisión colectiva que escogimos por las transformaciones que ha tenido la rumba, —en auge en el país, luego de que la UNESCO la declarara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad—. La mezcla que está teniendo con el son, la columbia, la timba; y eso lo demuestra Ochareo en este disco.

“Yo sí pienso que ya no es como ayer, pero seguimos manteniendo las mismas raíces, estas no se han perdido, afirma. Pero no solo aquí, a nivel nacional, mundial, la rumba se está mezclando con ritmos más actuales, eso sí, sin perder la esencia, repito, su raíz”.

¿Qué se mantiene de la rumba de tus abuelos, de tus ancestros?

“El guaguancó, el yambú, la jiribilla, todos esos ritmos y bailes se mantienen igual, pero ahora es más rumba- fusión”.

¿Qué cree que hizo que La rumba no… fuera nominado, entre grandes de ese género musical y danzario, como Los muñequitos de Matanzas…?

“Yo pienso que la principal razón es que fue un disco hecho con el corazón.

“Lo otro es la variedad, porque tiene de todo. Creo que lo que más llamó la atención fueron los primeros números, son de rumba pura. Pero ahí también puedes escuchar hasta un bolero, una mezcla que hicimos y nos quedó muy bien, creo… Yo estoy muy conforme con ese trabajo.

“Además, la hicimos con una onda más contemporánea, espabilá, como le gusta a los jóvenes. El hecho de que se haya pensado y tocado para todos los públicos y edades, provoca que guste tanto, porque el ritmo tiene sus públicos diferentes.

¿Pero hoy la rumba tiene espacio?

“En Cienfuegos, lo tiene, ahora… pero antiguamente a nadie le interesaba nada. Ahora hay más apoyo.

“La UNEAC es un ejemplo. Les estamos agradecidos porque tenemos aquí una peña el cuarto sábado de cada mes, de 4 a 6 de la tarde. Tenemos otra por los barrios de Cienfuegos, todos los sábados en un lugar diferente. Y próximamente comenzaremos una en el Tropisur”.

Representados por la Empresa Provincial Comercializadora de la Música y los Espectáculos Rafael Lay, Ochareo grabó el fonograma con la colaboración de los estudios cienfuegueros Eusebio Delfín, de Bismusic, una creación con 13 temas que reverencian la heredad rumbera de la localidad.

Luego de su disco La rumba soy yo, de 2015, y en 2017, de Oshareo diferente; La rumba ya no es como ayer es su tercera placa de producción autónoma, y la primera nominada para premio, en el espacio competitivo más importante de la discografía nacional.

El cuarto material fonográfico, anuncian, será sellado por Bis Music y producido por Manolito Simonet.