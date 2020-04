No estás solo, Vives y Blades cantan para los enfermos

No estás solo es el título de la canción que el panameño Rubén Blades y el colombiano Carlos Vives dedican hoy a los enfermos, en especial a los que viven el aislamiento impuesto por la Covid-19.

En su Diario de la Peste, elaborado a raíz de la pandemia que azota al mundo, Blades confesó que la idea de escribir este tema se le ocurrió al percatarse de que existían canciones para todo, excepto para las personas aquejadas de un malestar.

‘Por la reacción a mi tema Amor y control me percaté de que mucha gente experimenta la necesidad de expresar su sentimiento frente a la situación de tener a un pariente o ser querido enfermo. Eso me llevo a escribir un borrador del tema’, comentó el cantautor en su registro habitual sobre la Covid-19 que publica en su página web.

Lea también || Rubén Blades vuelve a verle la cola al tiburón

Más tarde, ‘cuando Carlos Vives me invitó a formar parte de su nuevo álbum, le sugerí que grabásemos la ‘Canción para los enfermos’. Carlos accedió y contribuyó con la letra y música a lo que yo había escrito y presentado. Así surgió el tema’, precisó.

El intérprete y compositor de populares baladas como Pedro Navaja aseguró que lo peor que le puede pasar a una persona es sentirse solo cuando está enfermo, al tiempo que resaltó la contribución de Roberto Delgado y Orquesta (Panamá), la cual trabajó en la instrumentación y posterior grabación del tema en septiembre de 2019.

Desde entonces se mantuvo en silencio los detalles de su estreno mundial, el cual tuvo lugar durante el concierto virtual Panamá Solidario realizado el domingo último y que reunió a reconocidas voces del pentagrama latinoamericano y nacional.

Al respecto, Blades confesó -en medio del espectáculo- que la salida al mercado estaba prevista para otro momento, pero la situación actual que vive el mundo adelantó los planes porque ‘lo más importante ahora es que la gente se sienta mejor, con fe y entusiasmo, y esta canción ayuda a eso’.

Y subrayó: ‘tengan la seguridad que vamos a salir juntos de esto, aunque es bien difícil’, propósito que a su juicio solo es posible si practicamos la solidaridad.

Vives, por su parte, agradeció a Blades por la oportunidad de grabar junto a él este tema, en un momento tan difícil para la humanidad, pues son ‘tiempos de mucho temor y miedo, donde debemos sacar lo mejor de nosotros y decirles a los enfermos que no están solos’ porque: ‘Aunque interminable parezca la noche/al final se irán con la luz del día. No pierdas la fe/siempre ten presente/no estás solo/ten paciencia y verás // No estás solos/te vamos a cuidar. No estás solo/aquí están tus amigos. No estás sola/tu familia aquí está’. (Con información de Prensa Latina)

El tema: