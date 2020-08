Meteorólogos advierten de «un cuarteto de sistemas» en el Atlántico

Meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. avisaron estar vigilando «un cuarteto de sistemas» en el Atlántico, dos de los cuales pueden convertirse en depresión tropical.

Según los especialistas, una onda tropical y «amplia área de baja presión» sobre el este del mar Caribe pueden formar una depresión tropical «durante el próximo día o dos, mientras el sistema se mueve hacia el oeste a una velocidad de unos 24 kilómetros por hora». «Jamaica, Honduras, Belice, Guatemala y la península de Yucatán deben vigilar su progreso», subrayaron.

NHC is monitoring a quartet of systems this Sunday morning. The headliner is a low pressure area forecast to form near the U.S. East Coast with a high (70%) chance of becoming a tropical depression later this week. The full outlook is at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/nnY9FWZNTk

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2020