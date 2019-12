Historias de vida: La muchacha que construye para mañana

Yanet Álvarez Monzón es una joven ingeniera civil que vive y labora en Cartagena, poblado perteneciente al municipio de Rodas, en Cienfuegos, quien tras graduarse en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, fue ubicada en la ECOING-12.

“Estuve por un tiempo en esa empresa y luego fui trasladada por cercanía a mi lugar de residencia hacia la Planta de Asfalto de Cartagena, en la brigada No. 13 de pavimentación, donde ejerzo como especialista en obras de ingeniería. Ha sido una bonita experiencia, al principio difícil, porque insertarse en un universo mayoritariamente masculino cuesta, pero ya estoy acostumbrada y me siento realizada”.

¿En qué consiste específicamente tu desempeño?

“Laboro en el Departamento Técnico Productivo; ahí nos dedicamos a la preparación técnica de obras, en particular de viales; el tratamiento del sistema de gestión integrado, y las normas de calidad: la 9001, 45100 y la 9000, esta última sobre medio ambiente, muy importante por cuanto una planta de asfalto es alta contaminante. Mi tarea fundamental la realizo a pie de obra”.

¿Podrías comentar sobre la obra en la que te ocupas justo ahora?

“Sí, estamos inmersos en la reparación de la Autopista Nacional, en el tramo que pertenece a Cienfuegos, que comprende tres municipios: Aguada de Pasajeros, Rodas, y Lajas; en ellos se intervienen los espacios más críticos. Parte de la brigada participó en la reparación de viales en la capital con motivo de los 500 años de La Habana; también estuvimos laborando en el tramo Rodas-Ariza”.

Volviendo al inicio, ¿cómo has sorteado el tema de trabajar entre hombres?

“Resulta polémico, pero puedo decir que he tenido muy buenos compañeros, gracias a los cuales me he ido adaptando paulatinamente, acostumbrándome al ambiente, y todo marcha bien. Las mujeres chocamos con muchos inconvenientes. Al principio era una joven recién graduada, ahora tengo un niño pequeño, resulta más complicado, pero todo funciona, ya te digo, es un excelente colectivo.

“Ahora estamos enfrascados en el embellecimiento de la sede de la brigada, cambio de fachada, en las mejoras de la contaminación visual. Realizamos una labor conjunta con el Centro de Estudios Ambientales (CEA) para el tratamiento de las aguas, la contaminación del aire, de ruidos, entre otros tópicos. Nos insertamos con en comunidad y contamos con círculos de interés con estudiantes sobre el tema del medioambiente. La brigada radica en un lugar estratégico, cerca de la Autopista Nacional el cual posee un sistema de vegetación que contribuye a purificar el aire y evitar la contaminación”.

Yanet vive con los suyos en una casa-consultorio; su esposo es médico de la familia en la comunidad y han formado una familia, allí mismo, en la zona en la que trabaja. A sus 28 años está inmersa en una maestría sobre producciones más limpias. Ahora piensa en su pequeño de un año, y en cómo contribuir al progreso, construyendo caminos para mañana.

Periodista. Licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Cienfuegos.