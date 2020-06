Juez decidirá sobre el oro de Venezuela retenido en Londres

El Tribunal Superior de Londres delibera quién es, a su juicio, el representante legítimo de Venezuela: si el presidente Nicolás Maduro o el diputado opositor Juan Guaidó. Esa resolución será clave para saber quién podrá disponer de las 31 toneladas de oro de la nación suramericana, valoradas en más de mil millones de dólares, que se encuentran retenidas en el Banco de Inglaterra (BOE).

Desde el 22 de junio hasta el jueves de esta semana, el juez Nigel Teare escuchó los argumentos de Nick Vineall, representante de la junta del Gobierno de Maduro, y de Andrew Fulton, quien aboga por la de Guaidó. Luego del cierre de los alegatos, el togado prometió emitir un dictamen “cuanto antes” para resolver este caso “fascinante”.

Una vez que Teare establezca cuál junta es legítima, se avanzará en el proceso de entrega del oro.

¿Por qué existe el conflicto?

Esta nueva querella surge después que el Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, presentase el pasado 14 de mayo una demanda en contra del BOE con el fin de obtener y vender los lingotes venezolanos, para transferir los recursos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y así adquirir alimentos y medicinas necesarios para el país caribeño en medio de la pandemia.

De esta forma, ni la oposición ni la comunidad internacional acusaría al Gobierno de Maduro de querer usar el dinero para otros propósitos. “Cada minuto y hora que pasa significan personas que pueden perder la vida por el virus, y Venezuela requiere de sus recursos”, insistió al respecto la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

En el año 2018, el gobierno de Maduro, en medio de las crecientes sanciones internacionales contra Venezuela, le pidió al BOE liberar el oro que guardaba bajo sus bóvedas. Pero en enero del 2019, está solicitud fue denegada. En ese entonces, el banco alegó que el primer ministro británico, Boris Johnson, solo reconocía a Guaidó como mandatario legítimo, después de que el parlamentario opositor se autoproclamara en una plaza.

Con ese reconocimiento, Guaidó designó como representante legal en el extranjero a José Ignacio Hernández y solicitó a la entonces primera ministra Theresa May y a las autoridades del Banco de Inglaterra, que se negaran a entregar los lingotes al gobierno de Maduro, alegando que “se usaría con fines corruptos”.

¿Pueden retenerlo por siempre?

Un Banco Central no puede, una vez que tiene una reserva de oro, quedársela o no devolvérsela a su legítimo dueño, a menos que exista un incumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato. Pero ese no es el caso de Venezuela.

Sin embargo, ahora el Banco de Inglaterra alega que no sabe quién es el legítimo dueño del oro venezolano.

En este contexto, el juez Nigel Teare decidió que primero se aclarase quién es el representante legítimo del país suramericano, para luego debatir la entrega de las toneladas de oro. En caso de que se decante por Guaidó, eso podría permitir que el opositor se apropie de otros recursos retenidos en diversos bancos extranjeros.

“Desde el Foro de Davos, del año 2019, un grupo de economistas venezolanos viene pidiendo primero que Guaidó, ya asumido el gobierno interino, fuera el responsable de gestionar la deuda venezolana y el control de todos los activos de la República en el exterior, supuestamente basados en la irresponsabilidad del gobierno actual en gestionar la economía y en la ‘ilegitimidad” de Maduro. Hoy, el Banco de Inglaterra insiste por ese camino. Y van por todos los activos financieros. No nada más Citgo ni solamente el oro”, advierte el profesor y economista Pablo Giménez.

La denuncia no es nueva. En varias oportunidades, la vicepresidenta Rodríguez ha alertado abiertamente que la entidad financiera británica “pretende apropiarse del oro de la República Bolivariana de Venezuela en un complot con Juan Guaidó”.

En esa misma línea, se rescata el testimonio del exasesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton, quien reveló en su libro que el que fuera ministro de Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, “estaba encantado de cooperar” con EE.UU. para presionar a Venezuela mediante la estrategia de congelar los depósitos de oro del país latinoamericano, custodiados en el Banco de Inglaterra.

¿Por qué Londres?

Durante décadas, Venezuela ha almacenado oro que forma parte de las reservas del Banco Central de Venezuela en arcas extranjeras, tanto en Europa como en EE.UU., una práctica muy común en naciones pequeñas, como una forma de protección y resguardo económico.

En 2011, el entonces presidente Hugo Chávez repatrió cerca de 160 toneladas de oro, argumentando la necesidad del país de tener el control físico de los activos.

Pero el oro que Venezuela tenía en el Banco de Inglaterra, y que hoy es objeto de la disputa, se quedó en las bóvedas de la institución británica, donde reposan las reservas de al menos 30 países del mundo, pues Londres es conocida como el centro mundial del comercio de este metal precioso.

“Londres fija el precio mundial del oro en lingotes en la bolsa London Metal Exchange. Era un lugar de confianza”, considera Giménez, al tiempo que explica que, en términos económicos, tener el esos recursos en Londres permite una transacción rápida a otra divisa importante. “Y desde ahí también lo puedes vender, como de hecho lo estuvieron haciendo para pagar deudas”, agrega.

El experto considera que la única posibilidad para Caracas es esperar la respuesta de este Tribunal y, en general, “la vía legal”, para poder mantener la demanda por sus recursos en tribunales internacionales, “y quizás presión de otras grandes potencias”.

El conjunto de este proceso podría alargarse un tiempo, porque existen varias acciones legales que se pueden tomar después del primer fallo. Sin embargo, la decisión sentará un precedente ante futuras peticiones ante organismos internacionales, interpuestas tanto por Maduro como por Guaidó.

