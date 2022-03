Informe a la Asamblea de Balance del Partido de Cienfuegos

Compañeras y compañeros:

Miguel Mario Díaz- Canel Bermúdez Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en la clausura del III Pleno del Comité Central del Partido expresó: “Tenemos un solo Partido, pero con un programa propositivo y claro de lo que quiere la mayoría de su pueblo, al que se consultan las grandes decisiones políticas, económicas y sociales”.

Como continuidad del VIII Congreso del Partido en la provincia, las Ideas Conceptos y Directrices fueron estudiadas en la totalidad de los núcleos del Partido, los Comités de Base de la UJC, los consejos de la administración y los de dirección de los centros laborales.

Se elaboraron un conjunto de acciones para su implementación práctica, las que se presentaron a la dirección del Partido del país, fueron discutidas con todos los cuadros y son objeto de atención sistemática, manifestándose pasos de avances en su materialización, en algunos aspectos los resultados no son los que se necesitan, influyendo en parte, el poco tiempo transcurrido desde su aprobación.

Se desarrollaron las 8 asambleas de balances de los Comité Municipales del Partido, en las que se expresó la voluntad de impulsar el desarrollo económico del país y de mantener la unidad como arma estratégica de la Revolución y en aras de consolidar dicho propósito la necesidad de continuar fortaleciendo la ejemplaridad y combatividad de la militancia, así como el funcionamiento de las organizaciones de base del Partido como principal eslabón de la dirección.

En la preparación de esta asamblea se desarrollaron también, encuentros con trabajadores de las principales empresas del territorio, el consejo provincial, los burós y secretariados de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, así como 142 reuniones con la militancia de los diferentes sectores de la economía, evaluando a lo interno cuanto más puede hacerse desde cada territorio, incentivando la búsqueda de soluciones a los problemas de la economía en los centros. En todos estos espacios y en 75 Empresas y 19 Unidades Empresariales de Base se evaluó la política de cuadros, la implementación de las 43 medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, las 63 para el incremento de las producciones agropecuarias y las 93 para salvar el sector azucarero.

Especial atención se le ha brindado en este período, al cumplimiento del plan de medidas para el enfrentamiento a la COVID 19, a la actualización de los protocolos de actuación médica y al programa de vacunación, el cual alcanza el 98 % de la población, estando inmersos en la dosis de refuerzo. El destacado papel de los trabajadores de la salud, MINFAR, MININT, demás organismos y organizaciones de masas y el papel relevante de los jóvenes ha contribuido a lograr una disminución progresiva de la trasmisión de la enfermedad, el número de casos y de los fallecidos.

Se ha trabajado con prioridad en el fortalecimiento de los 3 pilares para el desarrollo de la sociedad. En el ámbito de la ciencia y la innovación se identificaron 75 consejos técnicos asesores y/o consejos científicos, los que trabajan para la mejora de productos o servicios, se consolida el polo científico productivo estructurado en cuatro líneas temáticas (agricultura sostenible, eficiencia energética y fuentes renovables de energía, cambio climático y manejo integrador de la salud pública en Cienfuegos).

Lograr que los consejos en el sector empresarial garanticen la toma de decisiones desde una mirada científica y multidisciplinaria y en que se creen interfaces que permitan un trabajo más sostenido en el territorio sobre desarrollo local e innovación, logrando oportunas, diferenciadas y pertinentes estrategias de desarrollo en todos los municipios, con una buena participación popular en sus diagnósticos y propuestas, está el reto.

A la comunicación como pilar esencial para el desarrollo del país y del trabajo del Partido se le ha prestado atención, fortaleciendo el papel de la prensa y el trabajo en las redes sociales para tratar los temas que estremecen a la sociedad cienfueguera, asignando roles a los diferentes actores, así como el intercambio permanente con los comunicadores institucionales que nos permita desde sus portales y páginas el intercambio directo con el pueblo, logrando que esta se entienda, se asuma y se conciba como parte de todos los procesos políticos y de impacto social.

Se avanza en el proceso de Informatización segura de la sociedad, creándose los nueve portales del ciudadano con 36 trámites en línea, se encuentran conectadas más del 70% de las escuelas y el 64% de las farmacias y ópticas, se incrementa el pago electrónico por código QR desde la plataforma ENZONA con 672 comercios activos, todos estos temas constituyen prioridades de trabajo que demandan una atención permanente, para consolidar sus resultados en beneficio de la economía y de la población.

En la materialización de la política de cuadros se han dado pasos en el proceso de renovación paulatina y en la promoción de jóvenes, mujeres, negros y mulatos. De igual manera desarrollamos acciones en la identificación de una cantera de jóvenes los cuales han demostrado posibilidades y compromiso para cumplir tareas, se implementan acciones de preparación y tránsito por diferentes responsabilidades a los que a más corto plazo ofrecen mayores perspectivas.

El Partido cuenta con 170 cuadros y su plantilla se encuentra cubierta al 99,4%, el promedio de edad es de 39,5 años; son universitarios el 80 % y 31 están estudiando para alcanzar este nivel, indicador que retrocedió en los últimos años. Las mujeres y los mulatos representan el 58.6% y 36.7% respectivamente. Los municipios Aguada, Rodas, Cruces y Cumanayagua deben incrementar en mujeres; mientras Rodas y Palmira en negros o mulatos.

En el resto de las organizaciones, aunque se muestra un completamiento favorable (96.5%), con 15 plazas vacantes (CTC, CDR y la FMC con 5 cada uno), es imprescindible trabajar en incrementar la presencia de negros y mulatos en la ANAP y la CTC (24.3% y 34.3% respectivamente) y evitar siga aumentando el número de mujeres en la CTC y los CDR; así como los bajos niveles culturales de los cuadros de la UJC, CDR y FMC, indicador este que retrocede en la última etapa.

Continuar trabajando en todas las organizaciones en la selección, preparación y promoción de las reservas de cuadros, incluyendo en ella más compañeros graduados de perfiles técnicos debe ser prioridad. De igual forma debe enriquecerse el conocimiento sobre los cuadros con que contamos en cada lugar.

Arribamos a esta asamblea con 26 364 militantes, manteniéndose de forma sostenida el crecimiento en el estado de la militancia, lo cual se consolida con un incremento neto de 2319 militantes y de 131 núcleos del Partido en relación al 2016, manteniendo como premisa la calidad, aunque persiste como debilidad la no disposición a ingresar al Partido, en sectores como el de la cultura, jurídico, bancario y la salud.

Se continúan presentando debilidades en el ingreso al Partido con los jóvenes que provienen de su organización juvenil, solo el 34.1% de los nuevos militantes proceden de la Unión de Jóvenes Comunistas, con mayor incidencia en Cumanayagua. El trabajo realizado muestra en la proyección de este año que el 56.3% de los jóvenes con requisitos se procesen al Partido, representando el 35.6% del total. Es necesario continuar insistiendo en el aseguramiento político de los principales pasos por todas las vías, para que el crecimiento se convierta en un proceso de connotación social que genere un interés genuino para militar en la organización partidista.

Persiste la dificultad en el crecimiento en centros sin estructura política, lo que no nos permite tampoco la construcción de nuevas organizaciones de base del Partido, tendencia que no logramos detener adecuadamente.

Unido a lo anterior hay que atender con prioridad las desactivaciones, por lo que representa para el estado de la militancia. En la última etapa existe una tendencia a la disminución, pero por este concepto salen del Partido como promedio anual 640 militantes (2.5%) cifra que consideramos elevada.

Es necesario elevar la calidad de las reuniones mensuales que realizan los burós municipales con los secretarios generales, para que además del aspecto metodológico constituyan un escenario donde se discutan temas relacionados con las prioridades de trabajo, la atención diferenciada a los centros decisivos y a las comunidades de mayor complejidad. Ganando así en la preparación de los secretarios generales de los núcleos del Partido y en la autonomía de las organizaciones de base.

En el territorio contamos con 58 funcionarios designados como coordinadores políticos que atienden los consejos populares y comunidades, los que mantienen la atención a los principales problemas de los centros decisivos en el orden económico, político y social, así como la atención a los barrios con situación de vulnerabilidad.

Se atienden, de forma diferenciada 41 comunidades, donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de continuar elevando el protagonismo de nuestras organizaciones de masas y sociales, en estrecha vinculación con los sectores en ella representados. Se vinculó la Universidad con las facultades de Humanidades, Ciencias Sociales y las Ciencias Médicas como vías para concretar el poder popular en la construcción del socialismo. De 2556 acciones planificadas se han realizado hasta la fecha 970, solucionando 70 planteamientos de la población, aun con muchísimas insatisfacciones. Esto constituye un método a mantener porque nos permite el estrecho vínculo con el pueblo.

Para lograr los cambios que se necesitan en el orden social en los barrios y comunidades es imprescindible exigirle más a los CDR y la FMC para que presten especial atención al proceso político de fortalecimiento y al completamiento y preparación de sus cuadros a todos los niveles, que les permita desarrollarse en el escenario actual. Nos corresponde acompañarlos con un papel más activo de la militancia en las zonas de residencia, para contribuir a la actualización de las misiones de estas organizaciones.

En el período logramos una participación mayor en todas las organizaciones de base, pero no podemos reducir este vínculo solo a la realización de determinados procesos. Ha faltado una mayor presencia de los cuadros en los análisis y la solución de las problemáticas del objeto social y de la vida interna que realizan los núcleos. El comité provincial del Partido en su sistema de trabajo está insertado en los territorios con el propósito de participar, acompañar y evaluar el trabajo que se desarrolla, pero debemos lograr una mayor eficacia en las acciones realizadas.

La estructura auxiliar del Comité Provincial del Partido atiende 103 núcleos por el objetivo 31, analizando sistemáticamente la atención a estas organizaciones de base, las que deben continuar perfeccionando su funcionamiento en aras de lograr los resultados necesarios en el orden económico, político y social, si tenemos en cuenta que los mismos abarcan 47 centros de los más decisivos en el territorio. Ha sido baja la participación en sus reuniones ordinarias y otros espacios con los trabajadores.

Hacer el Partido más atractivo transita por lograr una mayor y efectiva interrelación con las masas, lo cual no se genera en todas las organizaciones de base, pues no cuentan con la participación oportuna de trabajadores no militantes en las comisiones que deben asegurar los temas a debatir, ni en los debates propiciados en las reuniones de los núcleos, ni tampoco les brindan la información necesaria y oportuna de los principales asuntos discutidos para que se involucren directamente en la solución de los problemas, cuestiones de las que debemos ocuparnos con prioridad.

En la atención del Partido a la UJC, ha faltado el seguimiento requerido de los cuadros y de los núcleos a los comités de base, siendo baja la participación en sus reuniones de los secretarios generales o de las direcciones de las organizaciones de base, las que no logran, por iniciativa propia, incorporar a los jóvenes comunistas a los debates de preparación política ideológica, ni que formen parte de las comisiones con las que aseguran los temas, no los invitan a la discusión de éstos, cuando la organización juvenil juega un papel importante, por el universo con que cuenta.

La aplicación de la política de sanciones ha presentado dificultades. Durante esta etapa fue sancionado como promedio anual el 3.4% de la militancia. Por otro lado, no se logra que las organizaciones de base del Partido apliquen medidas disciplinarias por sí solas, ni los cuadros, cuando atienden las prioridades en los centros exigen como corresponde para sean analizados los responsables de los problemas detectados.

Lo anterior pone en evidencia que existe tolerancia, blandenguería, sociolismo, falta de combatividad, formalismo y poca profundidad en los análisis de las indisciplinas de los militantes. Se percibe, además, la tendencia en municipios como Cienfuegos y Cruces, al análisis por incumplimientos de deberes como militantes y no por la responsabilidad de vanguardia en el cumplimiento de su desempeño en el orden laboral y social, lo que es necesario revertir a partir de una mayor y mejor utilización de la crítica y la autocrítica.

En el sector social se concentra el trabajo en los programas del sector de la salud, en los problemas por resolver a partir de los procesos de reordenamiento; en perfeccionar el sistema de trabajo de los cuadros en los municipios, policlínicos y hospitales en la búsqueda de mayor sistematicidad y eficacia en la conducción del programa materno infantil, y en el funcionamiento, teniendo en cuenta la idea fundacional de Fidel, del programa del médico y la enfermera de la familia, así como en la exigencia de las organizaciones de base del Partido hacia las direcciones administrativas sobre la solución de las deficiencias como garantía de la calidad de los servicios que prestan a la población.

En Educación tanto general como superior, así como en el sector deportivo, el Partido y sus organizaciones de base atienden la formación de valores y el vínculo escuela-familia como elemento decisivo en la formación integral de los estudiantes. Se impone perfeccionar la impartición y divulgación de la historia patria y el Marxismo Leninismo; la promoción y exigencia del uso respetuoso de los símbolos nacionales y la preservación y desarrollo de las tradiciones patrióticas, identidad y cultura nacional, sobre la base de una participación y cohesión superior entre las instituciones, investigadores, profesores e intelectuales, en función de sus aportes al desarrollo y la vida espiritual.

Se implementan en el territorio las medidas que aseguran el cumplimiento del programa de soberanía alimentaria y educación nutricional, con énfasis en el autoabastecimiento municipal y todo lo que aporte al incremento de ofertas de productos alimenticios al pueblo.

El aseguramiento político a la implementación de las 63 medidas para dinamizar el sector agropecuario ha tenido un impacto positivo en la provincia, al cierre del 2021 se trabajaron 37 medidas con 164 acciones. Como resultados se entregan como promedio 28 libras percápita por habitantes a partir de la consolidación de los polos productivos en todos los territorios de la provincia y del aporte de los campesinos, a quienes se les otorgó la posibilidad de sacrificar ganado mayor de autoconsumo (398 productores).

Se aprecia mayor presencia de productos en los mercados y se potencian, aún con insatisfacciones, los módulos pecuarios en todas las formas productivas, con incidencia negativa en Lajas, Cruces y Cienfuegos. En el programa de la Agricultura Urbana y Suburbana se incrementan las áreas a 12 m2 por habitantes, rescatándose el organopónico gigante de la CEN.

Se avanza en la ejecución de este proceso, pero falta dominio en los campesinos de las bondades derivadas de las medidas, la atención del sistema de la Agricultura a las formas productivas presenta deficiencias en la gestión de la contratación con los productores y en la exigencia y control para poner en explotación toda la tierra que se ha entregado (31 759 ha), siendo bajos los rendimientos por cultivos.

El Programa de Desarrollo de la Ganadería continúa mejorando las infraestructuras de las unidades lecheras y su tecnología, aún son bajos los rendimientos y el crecimiento de la masa, además decrecen las producciones de leche en los últimos años y se incumple en 8081.2 MI de leche vacuna al cierre del año 2021, causado por el mal manejo de la masa, la insuficiente siembra de pastos, forrajes y el mejoramiento genético de los rebaños, así como la atención diferenciada al programa de siembra de plantas proteícas.

Se ha mantenido una atención diferenciada al Programa del Plan Turquino a través del sistema de trabajo mensual que ejerce el Buró Provincial del Partido y el Consejo Provincial, con el acompañamiento de las direcciones administrativas y las organizaciones de masas; a pesar de ello, el reto fundamental está en el desarrollo económico y productivo, que está determinado por el decrecimiento de la producción de café y los bajos rendimientos que se alcanzan (0,18 toneladas por ha). Hay avances en el programa de siembra de café en el llano la empresa Agroindustrial de Café Eladio Machín cierra el año con 48 ha plantadas en Cumanayagua y 24 ha en el resto de los municipios.

El Programa de Desarrollo Tabacalero decrece anualmente, este año se logran sembrar las 30 ha planificadas, aunque está determinado por aspectos de carácter objetivo principalmente, se han realizado acciones encaminadas a identificar los problemas subjetivos y elevar el papel de todos los factores que inciden con el fin de incrementar las áreas a plantar.

En las formas productivas del sector campesino es imprescindible incrementar la labor político ideológica de la ANAP con los campesinos, cooperativistas y usufructuarios, la que ha presentado deficiencias, en función de elevar su compromiso político de producir más para el pueblo y contribuir a disminuir los precios, lo que demuestra falta de influencia de los núcleos y militantes en la concreción de este objetivo en todos los territorios.

La producción de azúcar y sus derivados en los últimos 5 años ha tenido resultados inestables. Elemento negativo ha sido la disminución en la disponibilidad de caña a moler, con la caída de los estimados y el decrecimiento en los rendimientos cañeros, incidiendo en este resultado la falta de insumos, a la vez que persisten deficiencias en el completamiento y la preparación de la fuerza de trabajo en la industria, en la reorganización de los pelotones de corte, en garantizar con calidad la atención al hombre y el aprovechamiento de la jornada laboral en las formas productivas, por problemas relacionados con la actuación de los dirigentes administrativos en el sector.

La creación de las cinco empresas agroindustriales y el aseguramiento político para salvar la industria azucarera, ha traído nuevas motivaciones al sector y una cohesión superior entre estas y sus bases productivas, lo que ha permitido mejores resultados, estimándose que se cumplirán los compromisos planificados para este año, relacionados a la producción de 70 149 toneladas de azúcar y la siembra de 11 mil hectáreas de caña. En este sentido en lo que va de año se cumple con el plan de siembra previsto, buscando además el crecimiento en áreas de caña que nos permitan la arrancada de los dos centrales que no muelen en la provincia (5 de Septiembre y Elpidio Gómez). Se crearon 10 colectivos laborales y se trabaja por lograr el aprovechamiento óptimo de los indicadores de eficiencia de los ingenios.

Una de las fortalezas con que cuenta la provincia, aún no explotada, es el Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Forestal asociado al Complejo Hidráulico Paso Bonito – Cruces, donde se benefician 57 formas productivas y 5 municipios con posibilidades de riego a 15 000 ha de tierra, de ellas 7008 del MINAG y 7992 de AZCUBA. En estos momentos se trabaja en los polos productivos Seibabo, Maleza, Los Cocos y El Dajao.

El sistema de trabajo ha permitido evaluar los resultados en las principales empresas y entidades del MINAL, con aportes decisivos a la producción y comercialización de alimentos para la población, controlando el avance de las inversiones y mantenimientos, así como el fortalecimiento del encadenamiento con la Agricultura, el Comercio y la Gastronomía, como pilares para alcanzar un mayor rendimiento y aprovechamiento de las materias primas, y a la vez mejorar las ofertas en cantidad y calidad.

El congreso encargó a las estructuras del Partido a cada nivel impulsar, controlar y exigir por la actualización del Modelo Económico de Desarrollo Socialista, con ese fin se trabaja en el territorio para consolidar el papel de la empresa estatal socialista, como principal actor de la economía y lograr el reconocimiento del resto de los actores económicos, adecuadamente interrelacionados, independientemente de la forma de propiedad, aspecto en los que existen dificultades.

La provincia tiene buenos ejemplos del impacto que han tenido las 43 medidas para el fortalecimiento de la empresa, pero todavía no se alcanzan los resultados que necesita la economía. Al cierre del año, 26 empresas de las 74 existentes en el territorio terminan con pérdidas, existiendo falta de capacitación y desconocimiento de las medidas por parte de los cuadros y trabajadores, lo que limita el desempeño de muchas entidades.

El sector industrial enfrenta las limitaciones de recursos, los problemas relacionados con los salarios, el déficit de repuestos y la obsolescencia tecnológica por lo que el trabajo ha estado en función de mantener su vitalidad explotando al máximo las reservas de eficiencia, el ahorro y la capacidad de innovar y buscar soluciones de los colectivos laborales lo cual ha permitido mantener en funcionamiento todas las industrias. Lo demuestra el cumplimiento de varias de las principales producciones como la generación eléctrica, la fabricación de piezas y otras, en cambio, se incumple con la refinación de petróleo y la producción de cemento por déficit de combustible.

En este sector es necesario prestar atención a la ejecución de los mantenimientos y a la captación y formación de fuerza de trabajo joven y calificada que garantice la vitalidad de las fábricas. La aplicación de la ciencia y la innovación.

Por la importancia de esta actividad en la provincia es necesario continuar fortaleciendo las estructuras del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas para que jueguen un papel más activo en el impulso de los planes y la labor política ideológica con los trabajadores de conjunto con el sindicato.

En el sector no estatal contamos 21 414 trabajadores por cuenta propia, se trabaja como prioridad en el funcionamiento de las oficinas de trámites para lograr mayor calidad y agilidad en los procesos. Aunque existe mayor atención de los organismos rectores del trabajo por cuenta propia, persisten debilidades que no están en correspondencia con las medidas aprobadas para su perfeccionamiento y las acciones implementadas por el Grupo de Trabajo Provincial en función del control y desarrollo con apego a la legalidad, no han sido suficientes, cuyas soluciones demandan de un accionar mayor del Consejo de la Administración en cuanto al control y la exigencia.

El surgimiento de los nuevos actores económicos (40 MIPYMES y 1 CNA) demanda la atención diferenciada del Partido y las organizaciones con vistas a que desde su surgimiento aporten efectivamente al Modelo Económico y Social Cubano lo que es imprescindible para la necesaria labor ideológica la construcción de estructuras políticas, aún insuficiente, contándose solo con un núcleo del Partido y 7 secciones sindicales.

En el fortalecimiento de la empresa estatal socialista es vital que la CTC y sus sindicatos incrementen su labor política e ideológica y sistematicen las acciones para asegurar la participación de los colectivos laborales en el control y cumplimiento de los planes de cada empresa, movilizarlos en función de alcanzar una mayor eficiencia y ahorro; así como elevar su funcionamiento orgánico y convertir las asambleas sindicales en el espacio de debate e intercambio que cohesione a los trabajadores en el enfrentamiento a todas las problemáticas que se presentan en los centros laborales, así como buscar una mayor vinculación con los trabajadores no estatales que favorezca aumentar su sindicalización (90.4%) y que, estos encuentren en el movimiento sindical la vía para canalizar sus necesidades e inquietudes, teniendo mayor incidencia en este indicador el municipio de Cienfuegos.

En el cumplimiento de la Estrategia Integral de Exportaciones de Bienes y Servicios la provincia cuenta con 12 organismos que tributan a las exportaciones, registrando 60 producciones. Se logran exportar 5 nuevos productos (Aleta de Tiburón, Lima Persa, Mango Aséptico, Chatarra Electrónica y Aves Ornamentales) para desarrollar con eficiencia el encadenamiento productivo con la ZED Mariel se identifican 16 entidades. De ellas, 9 se encuentran operando y otras 7 en proceso de evaluación de sus posibilidades con el fin de insertarse con producciones de calidad e incluso en modalidades de prestación de servicios. Estas acciones, entre otras, han propiciado la reciente creación de un polo exportador anclado a la Empresa Provincial de Acopio teniendo como prioridad explotar todas las potencialidades de la industria nacional y el sector de la producción de alimentos, tarea que el Partido debe impulsar más en todos los municipios.

El proceso inversionista, durante la etapa ha abarcado prácticamente todas las esferas de la vida económica y social del territorio con resultados favorables por las obras que se concluyen, no obstante, aún persisten insuficiencias que afectan su cumplimiento, entre ellas, la incorrecta preparación de obras, incumplimientos de los cronogramas previstos, a ello se suma la falta de profundidad en los estudios de factibilidad y de pos inversión, los problemas de calidad y déficit de fuerza de trabajo, debilidades presentes en obras como la Planta de Fertilizantes, el secadero de arroz de Constancia, la inversión de La Vega, entre otros, a lo que se añade que no siempre se logra que las organizaciones de base del Partido y los burós municipales realicen los análisis oportunos de los problemas subjetivos que se presentan y exijan responsabilidades tanto a inversionistas como ejecutores.

El Partido ha prestado especial atención a la materialización del Programa de la Vivienda, cumpliéndose en los tres años de implementada la política los planes previstos, construyéndose 3384 nuevas viviendas, lo que ha influido en una evolución favorable del fondo habitacional que hoy cuenta con el 81.1% en estado bueno. Todo ello sin desconocer que debe atenderse mejor el Programa de Subsidios y el dirigido a la Dinámica Demográfica, en los que existen problemas que demandan de mayor agilidad en su solución.

Para asegurar la vitalidad de estos programas constructivos es insuficiente la producción local de materiales de la construcción, sobre todo con soluciones territoriales que permitan poner a disposición de la población una mayor cantidad de recursos, así como incrementar la explotación de las capacidades instaladas en los centros que existen en los municipios.

En el control interno y la lucha contra toda manifestación de delito, corrupción, ilegalidades e indisciplinas, se avanza, aunque el 20 % de las entidades objeto de control fueron evaluadas con resultados desfavorables, demostrando la existencia de causas y condiciones relacionadas con deficiencias en los sistemas establecidos, originados por incumplimientos de los deberes y responsabilidades de directivos y funcionarios, provocando daños a la economía, por pérdidas, desvíos y robo de recursos materiales y más aún por el deterioro moral que genera en los cuadros y trabajadores hechos de esta naturaleza.

Asunto a atender es lo relacionado con las medidas políticas para enfrentar el incremento del hurto y sacrificio de ganado, delito este que en la provincia al cierre del 2021 se incrementa en un 35% con más 889 hechos, donde juega un papel esencial las acciones de la agricultura en las comisiones agrarias y con el control de la masa, la ANAP con el funcionamiento óptimo de las patrullas campesinas y el MININT con el control de los potenciales y la calidad de los procesos investigativos, aspectos en los que se presentan dificultades a solucionar.

Con el objetivo de asegurar la participación creciente de los ciudadanos en las decisiones fundamentales y estimular el debate popular se han desarrollado intercambios con artistas e intelectuales, dirigentes estudiantiles de la FEEM y la FEU, estudiantes universitarios, con los representantes de los medios de prensa, maestros y profesores, líderes religiosos, así como con productores agropecuarios. Esta manera de hacer se ha generalizado en los municipios y es un método necesario a continuar potenciando, que requiere de evaluación con sistematicidad y seguimiento a los problemas planteados hasta su solución.

En esta etapa desarrollamos múltiples acciones contra las provocaciones enemigas y matrices mediáticas tanto en los medios tradicionales de comunicación, las plataformas digitales como en el espacio físico.

Incrementamos las líneas de teléfonos celulares con acceso a datos móviles, en el sector estatal, propiciando un incremento y mayor calidad en los contenidos generados, aunque la reserva y potencialidades con que contamos son superiores, incluyendo a los revolucionarios que poseen líneas particulares.

La batalla ideológica a librar en los escenarios actuales exige una utilización superior de los recursos humanos y tecnológicos puestos en nuestras manos para enfrentar y contrarrestar la subversión. No se trata de disponer de más recursos, sino del empleo racional de los que existen con el firme propósito de librar la lucha con efectividad, hacerlo con iniciativa, y participar con argumentos contundentes.

En la guerra de símbolos, tratan de contraponer al sector de la Cultura con la Revolución, por ello debemos darle continuidad al diálogo iniciado por Fidel con los intelectuales y artistas, hace 60 años, trasladando la idea que dentro de la Revolución hay espacios para todos.

Este período se ha caracterizado por el incremento de los precios y aunque el control a estos se ubica entre las prioridades de atención a los efectos de las transformaciones de la economía a partir de la implementación de la tarea ordenamiento, resulta necesario aumentar las producciones en la provincia y mantener un control estricto de las formaciones de precios en las entidades empresariales que más impactan en su formación minorista, así como elevar la inspección y el control popular, direcciones en las que no se ha logrado un accionar permanente ni todos los objetivos previstos.

En las actividades para la defensa, se cumplieron con todas las planificadas para el año de preparación. Se prepararon las fuerzas y los medios, fueron actualizados y comprobaron los Planes Especiales en las diferentes etapas, se desarrolló con éxito los Días Nacionales de la Defensa y se prioriza la preparación de las estructuras de las zonas de defensa como eslabón principal del dispositivo defensivo territorial.

A la militancia del Partido y en particular, a las organizaciones de base les corresponde un papel decisivo para alcanzar todos los propósitos y avanzar en el perfeccionamiento de su funcionamiento y de la obra de la Revolución, ese afán solo se logra con mayor preparación, exigencia y control. Los tiempos que corren más que soñar son de hacer.

Trabajemos con ardor, amor y pasión por crecer, avanzar, sostener lo logrado y consolidar nuevos propósitos en marcha o en ciernes. En cada una de estas tareas estamos nosotros, los militantes, echando adelante una provincia, que es nuestro medio de echar adelante un país.

Luchemos con esa fe que nos abraza y continuemos trabajando en función de esta Cuba que tanto nos necesita ahora y siempre, porque los cienfuegueros, como expresó el líder histórico, nunca le han fallado, ni le fallarán a la Revolución y porque como nos expresara el Primer Secretario, Miguel Mario Díaz- Canel Bermúdez, en la Asamblea de balance del Municipio de Cienfuegos, el pasado 22 de enero “Los Cienfuegueros somos Tenaces, Comprometidos y Revolucionarios”.