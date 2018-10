Fútbol: ¿La hora de los juveniles?

El año anterior, los futbolistas juveniles de Cienfuegos no pudieron acceder a la fase decisiva de su campeonato nacional, a pesar de poseer talento indudable en sus filas. Es cierto que hasta las últimas jornadas estuvieron con opciones, pero a la larga les fue esquivo el boleto.

Pero ahora, con la llegada de los nuevos ingresos, se ha reunido el mismo equipo que consiguió las medallas de plata en los Juegos Escolares de hace par de años, y muy justa resultó la decisión de traer a esta categoría al cuerpo de dirección que estuvo al frente de aquel tremendo resultado.

Roberto Espinosa, el DT, nos dice que “la preparación comenzó con algunas limitaciones, debido a las lluvias y el lógico daño al terreno, pero desde el primer día los muchachos han demostrado que vienen con mucha energía positiva y con ansias de triunfo”.

A su lado están, como de costumbre, los experimentados Francisco “Panchi” Cobas (preparador físico) y Pablo Martínez (entrenador), además de Yuniet García (entrenador de porteros).

“Panchi” opina que, “en sentido general, las cosas han iniciado de manera satisfactoria, y poco a poco los atletas se van adaptando a las cargas de entrenamientos. Tenemos que hacer énfasis en la fuerza, ya que los rivales habituales de nuestro grupo eliminatorio no son hueso fácil de roer”. Asimismo, Yuniet “agradece” que, al menos esta vez, “comenzamos las prácticas con el terreno chapeado, algo que no sucedía desde hace varios años”.

El grupo está compuesto por 20 atletas, entre los que destacan varios incluso con experiencia internacional. Para nadie es un secreto que el talentoso delantero Jasael Herrera, el portero Víctor Montes de Oca y el defensor Leonardo González figuran entre los principales protagonistas del elenco, junto a otros como Alejandro Delgado, Dorjy Lara y Carlos Denilson Milanés, este último alejado de las canchas debido a una lesión.

“Es un grupo muy compacto y con muchas potencialidades –comenta Roberto. Todas las líneas exhiben fortalezas y sin dudas de aquí saldrá un equipo muy competitivo”.

Por su parte, Cobas agrega que “ya siete de estos jugadores fueron regulares en el once juvenil el pasado año, por lo que su experiencia resultará fundamental en nuestras aspiraciones”.

“Es una matrícula excelente y los muchachos son muy unidos. Claro que jamás incitamos al exceso de confianza. En el fútbol se ganan los choques en el terreno”, sentencia Pablo.

Hace par de años, Jasael asombró a todos los amantes de la disciplina por su capacidad goleadora en el evento escolar, pero su paso a los juveniles no le deparó igual suerte.

“Me di cuenta que es bien diferente. Ya aquí los jugadores son más grandes y rápidos. Es la antesala de la categoría de mayores y las cosas no son igual. De todas formas, eso me enseñó a prepararme mejor y en eso estoy enfocado”, asegura el ariete.

Leonardo siente satisfacción por la llegada de sus compañeros subcampeones nacionales. “Claro que estoy muy contento, luego de un año separados ahora volvemos a reunir ‘el piquete’ y el equipo se fortalece mucho. Nos conocemos desde bien pequeños y eso nos ayuda a trabajar sobre la grama más fácil. A nosotros, los más experimentados, nos toca guiarlos y liderarlos”.

El evento clasificatorio está pactado para dar inicio en el mes de febrero. Otra vez serán cuatro las llaves eliminatorias. El primero de cada apartado logrará su pase directo a la final, a la vez que los segundos puestos irán a series de repechage. Nuevamente se jugará todos los sábados y domingos.

Sobre el sistema de competencia, los técnicos muestran su inconformidad. “Jamás he estado de acuerdo con esa fórmula –dice “Panchi”. Es inhumano y no se utiliza en ningún lugar del mundo”. El DT opina que “es muy atropellado, ya te lo he dicho en otras ocasiones. Los muchachos entregan todo lo que tienen el sábado, y ya el domingo salen a la cancha por puro compromiso. No puedes pedirles más”. Al respecto. Pablo agrega que “ya son juveniles. Aquí los encontronazos y choques son mucho más fuertes, por lo que dos días seguidos es algo absurdo”. Para concluir, Yuniet sentencia: “el sábado observamos fútbol, ya el domingo es pura ‘guerrilla’”.

Lógicamente, las aspiraciones de los cienfuegueros son ambiciosas. Todos coinciden que la primera meta es lograr la clasificación, pero la opción de incluirse en el podio está latente.

“Creo que ha llegado la hora de que el fútbol juvenil de Cienfuegos ocupe el lugar que merece. Y hacia ahí estamos dirigiendo nuestros objetivos”, asegura Francisco Cobas.