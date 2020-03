En crisis pilares de Trump para la reelección

Los tres pilares para la reelección del presidente Donald Trump en Estados Unidos están en crisis, expresa hoy un análisis que publica el sitio zerohedge.com y en el que coinciden diversos medios.

Precisa la publicación en internet que toda la campaña de reelección del mandatario se construyó sobre base de que bajo su mandato se logró la ‘mejor economía de la historia’, algo que medios como The New York Times y The Washington Post, entre otros pusieron en duda y establecieron que fue realmente exagerado.

A medida que la economía comenzó a desacelerarse a finales de 2018, el mensaje del presidente se centró en el mercado de valores en alza a principios de 2019, sobre todo porque la inflación, la industria y el empleo se estaban desacelerando, señala.

Pero ahora que la economía y el mercado de valores se desplomaron, la narrativa económica de Trump fue prácticamente eliminada en cuestión de semanas, y su administración se enfrenta a la depresión del empleo y las cifras de crecimiento en el segundo trimestre.

Otro pilar de la campaña de reelección del presidente que se vino abajo fue el enfoque céntrico en demonizar a Bernie Sanders y el socialismo. Sin embargo, con Joseph Biden surgiendo en las primarias, ese argumento se volvió mucho menos efectivo en las últimas tres semanas, asegura la publicación.

Señala que el desempeño reciente de Biden y el tropiezo de Sanders son malas noticias para el presidente.

zerohedge.com’Trump tenía muchas esperanzas de presentarse contra Bernie Sanders y jugar la llamada carta del socialismo, y ahora ese plan también se ha venido abajo’, dijo Matthew Barreto, profesor de ciencias políticas y estudios chicanos en la Universidad Central de Los Angeles (UCLA).

Plantea zerohedge.com que el último pilar derribado fue el proclamado esfuerzo del mandatario de eliminar el tamaño de la ‘burocracia federal’, ya que ahora Trump busca enfrentar la pandemia del coronavirus con ‘un enfoque de todo el gobierno’.

Para el mandatario resultó negativa la minimización del virus el mes pasado, lo que evitó su contención en grandes áreas metropolitanas en todo el país y el mal se expandiera por su incapacidad para enfrentar la crisis, algo que pesa mucho en los estadounidenses a la hora de elegir a un presidente que sea competente.

El discurso del gobernante de que ‘el sistema está amañado’ y el socialismo es malo, también se vino abajo después de que su administración propone ahora préstamos de rescate de emergencia a la América corporativa, indica el análisis.

Con la economía colapsada y una depresión inminente para el segundo trimestre, la próxima narración de Biden podría ser que él solo salvó a la nación de la crisis financiera de 2008/09 con su papel en el paquete de recuperación económica de 2009 durante la administración Obama.

Viendo la elección y una posible recesión que se avecina, el alarde de Trump sobre la ‘mayor economía de la historia’, el mercado de valores y los mercados de empleo terminaron, precisa zerohedge.com.

Por otra parte, el incremento de la pandemia hizo añico su mensaje de ser el gran empleador, pues las cifras menores al cuatro por ciento de desempleo pudieran llegar a más de 20 por ciento en un futuro cercano, indican análistas del mercado.